البورصة تخترق مستوى 51 ألف نقطة لأول مرة في تاريخها خلال الساعة الأولى من تداولات الأحد
حسين خضير: 170 ألف مصاب بالسرطان سنويا في مصر
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
برلمان

حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تطارد نورهان حفظي بسبب تعاطي المخدرات

نورهان حفظي
نورهان حفظي
حسن رضوان

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعاطي المواد المخدرة وذلك تزامنا مع تنظر محكمة جنايات مستأنف الهرم، استئناف البلوجر نورهان حفظي، في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة اليوم، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي :

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.

نورهان حفظي تعاطي المخدرات عقوبات تعاطي المواد المخدرة

