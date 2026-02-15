إصابة 16شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى شرق أسوان

تعرض 16 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية بطريق العلاقى شرق أسوان ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة التخصصى لتلقى الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

حادث

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين، حيث تم التعامل الفورى مع الحالات فى موقع الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وباشرت الجهات المختصة إجراءاتها حيال الواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة.