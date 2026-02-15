استجابة للأهالي.. إصلاح عمود إنارة مائلًا بمحيط مسجد عبدالرحيم القنائى

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري مع شكوى المواطنين، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بوجود ميل في أحد أعمدة الإنارة بنطاق منطقة مسجد "سيدي عبد الرحيم القنائي"، مؤكدًا على سرعة التفاعل للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بقيادة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالاستجابة الفورية فور رصد الشكوى، وتوجيه فرق الطوارئ وقسم الكهرباء بالوحدة بالانتقال إلى الموقع للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز قنا، أنه بالمعاينة تبين وجود ميل بالعمود مما قد يشكل خطرًا على المارة ورواد المسجد والمنطقة المحيطة، وعلى الفور تم تغيير العمود المائل وتركيب عمود جديد وتثبيته وفق المعايير الفنية، والتأكد من عزل الوصلات الكهربية وسلامة الكشافات لضمان عدم تكرار المشكلة.

وأكد أنور، على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة على حماية أرواح المواطنين وتطوير منظومة الإنارة العامة، مشددًا على أن هناك تعليمات صارمة من محافظ قنا، بمتابعة كافة البلاغات المتعلقة بالمرافق العامة والتعامل معها بسرعة تامة لمنع وقوع أي حوادث.

من جانبهم، أعرب أهالي المنطقة، عن شكرهم لسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية، مؤكدين أن التحرك السريع يعكس مدى الاهتمام بسلامة المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المجتمع القنائي.



