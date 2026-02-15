قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
هدف أنهى الجدل وأعاد الهيبة وعلى طريقة الحضري.. رونالدو يكتب فصلًا جديدًا من التحدي في الملاعب السعودية
موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
هيئة الاستثمار تطلق المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي
«مكافحة الأورام» و«العلاج على نفقة الدولة» على طاولة الشيوخ في جلسة اليوم
غدا.. الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند لتعزيز العلاقات الثنائية
ذا جارديان تشيد بتألق محمد صلاح: عاد في الوقت المثالي
الرئاسة الإسرائيلية: تصريحات ترامب تجاوز خطير للخطوط الحمراء ومسّ بسيادة الدولة
رئيس مجلس القيادة اليمني: دعم الاتحاد الأوروبي يتجاوز الإغاثة إلى حماية الملاحة الدولية
برلماني: قرارات الرئيس السيسي انحياز واضح للمواطن البسيط ورسالة حاسمة ضد جشع الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة للأهالي.. إصلاح عمود إنارة مائلًا بمحيط مسجد عبدالرحيم القنائى

مسجد السيد عبدالرحيم
مسجد السيد عبدالرحيم

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري مع شكوى المواطنين، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بوجود ميل في أحد أعمدة الإنارة بنطاق منطقة مسجد "سيدي عبد الرحيم القنائي"، مؤكدًا على سرعة التفاعل للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بقيادة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالاستجابة الفورية فور رصد الشكوى، وتوجيه فرق الطوارئ وقسم الكهرباء بالوحدة بالانتقال إلى الموقع للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز قنا، أنه بالمعاينة تبين وجود ميل بالعمود مما قد يشكل خطرًا على المارة ورواد المسجد والمنطقة المحيطة، وعلى الفور  تم تغيير العمود المائل وتركيب عمود جديد وتثبيته وفق المعايير الفنية، والتأكد من عزل الوصلات الكهربية وسلامة الكشافات لضمان عدم تكرار المشكلة.

وأكد أنور، على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة على حماية أرواح المواطنين وتطوير منظومة الإنارة العامة، مشددًا على أن هناك تعليمات صارمة من محافظ قنا، بمتابعة كافة البلاغات المتعلقة بالمرافق العامة والتعامل معها بسرعة تامة لمنع وقوع أي حوادث.

من جانبهم، أعرب أهالي المنطقة، عن شكرهم لسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية، مؤكدين أن التحرك السريع يعكس مدى الاهتمام بسلامة المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المجتمع القنائي.


قنا عبد الرحيم القنائي رصد الشكوى عمود إنارة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

أرخص أكلة بروتين.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة

ضعف البصر

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

بالصور

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد