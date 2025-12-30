قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المنخفض الجوي يزيد مأساة غزة.. خيام مدمرة ووفيات متزايدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

يعيش أهل قطاع غزة معاناة كبيرة في ظل انعدام الإمكانيات وتعرض القطاع لمنخفض جوي، يضرب بالأهالي والخيام المتهالكة الأرض.

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة ما يزال يوصف بالكارثي، وفق تقديرات جميع المؤسسات العاملة على الأرض، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار. 

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن تداعيات الحرب لا يمكن معالجتها في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع، مشيرًا إلى أن المنخفض الجوي الذي ضرب غزة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية فاقم من معاناة السكان، إذ أدى إلى غرق أعداد كبيرة من خيام النازحين واقتلاع أخرى بفعل الرياح الشديدة التي تجاوزت سرعتها 70 كيلومترًا في الساعة، إضافة إلى سقوط أشجار على خيام في مناطق عدة، أبرزها دير البلح، ما تسبب بوقوع ضحايا جدد.

وأضاف أبو كويك أن القطاع الصحي يمر بأوضاع بالغة الخطورة، حيث لا تزال المستشفيات تعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الحصار الإسرائيلي، مؤكدا أن 52% من الأدوية الأساسية أصبحت أرصدتها صفرية داخل المشافي، ما أدى إلى توقف شبه كامل للعديد من العمليات الجراحية، بما في ذلك جراحات القلب المفتوح والقسطرة، وتوقف جراحات العظام بنسبة تصل إلى 99%، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

 وأشار إلى أن بعض المستشفيات، مثل مستشفى العودة في النصيرات، استأنفت عملها بعد توقف مؤقت بسبب نفاد الوقود، في حين أعلنت مرافق طبية أخرى وقف خدمات جراحية حيوية.

https://www.youtube.com/shorts/wrxqzzlKuUE

قطاع غزة غزة القطاع الصحي الحصار الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

علاء عابد - رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

علاء عابد: جهود مصر في إحلال السلام العالمي تعكس مسئوليتها التاريخية ودورها المحوري

شيماء محمود نبيه - عضو مجلس النواب

برلمانية: القبض على عناصر الإخوان في تركيا يعكس استمرار نهج الجماعة العدائي ضد مصر

مجلس النواب الجديد

4 يناير.. موعد تسليم الكارنيهات للنواب الجدد

بالصور

قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد