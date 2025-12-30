المنخفض الجوي يزيد مأساة غزة.. خيام مدمرة ووفيات متزايدة

يعيش أهل قطاع غزة معاناة كبيرة في ظل انعدام الإمكانيات وتعرض القطاع لمنخفض جوي، يضرب بالأهالي والخيام المتهالكة الأرض.

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة ما يزال يوصف بالكارثي، وفق تقديرات جميع المؤسسات العاملة على الأرض، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن تداعيات الحرب لا يمكن معالجتها في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع، مشيرًا إلى أن المنخفض الجوي الذي ضرب غزة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية فاقم من معاناة السكان، إذ أدى إلى غرق أعداد كبيرة من خيام النازحين واقتلاع أخرى بفعل الرياح الشديدة التي تجاوزت سرعتها 70 كيلومترًا في الساعة، إضافة إلى سقوط أشجار على خيام في مناطق عدة، أبرزها دير البلح، ما تسبب بوقوع ضحايا جدد.

وأضاف أبو كويك أن القطاع الصحي يمر بأوضاع بالغة الخطورة، حيث لا تزال المستشفيات تعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الحصار الإسرائيلي، مؤكدا أن 52% من الأدوية الأساسية أصبحت أرصدتها صفرية داخل المشافي، ما أدى إلى توقف شبه كامل للعديد من العمليات الجراحية، بما في ذلك جراحات القلب المفتوح والقسطرة، وتوقف جراحات العظام بنسبة تصل إلى 99%، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشار إلى أن بعض المستشفيات، مثل مستشفى العودة في النصيرات، استأنفت عملها بعد توقف مؤقت بسبب نفاد الوقود، في حين أعلنت مرافق طبية أخرى وقف خدمات جراحية حيوية.

