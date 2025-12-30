جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بقصف جوي ومدفعي على قطاع غزة

أ ش أ

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية اليوم "الثلاثاء" بأن طيران الاحتلال شن غارة جوية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، كما شن غارة أخرى شرق مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق آلياته للنيران في شرق دير البلح، وسط القطاع.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نيران مكثفة في المناطق الشرقية للمدينة.

في سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وذلك أثناء محاولته الدخول إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948.