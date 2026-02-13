النائب إيهاب منصور : 26 مليون طالب فى انتظار تطوير شامل للتعليم

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الخميس، الحساب الختامى للسنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيما يخص ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأثار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع، عدد من النقاط خلال الاجتماع ، وجاءت النقاط التي طرحها النائب كالتالي:

١- أحوال المعلمين ورواتبهم و التأخير فى صرف مستحقات معلمى الحصة أكثر من ٣ شهور وعدم صرف كل عدد الحصص ، وأشار النائب إلى تسبب وزارة المالية فى هذه الإشكالية بسبب عدم إرسال المستحقات بصورة منتظمة ، حيث اشار منصور إلى اتفاقه مع وزير المالية الأسبق بإرسال المستحقات مبكرا دفعة ٣ شهور وهو ما تم تنفيذه حينها، إلا أن عادت الوزارة للتاخير مرة أخرى.

٢- زيادة تكاليف نفقات الطباعة رغم تصريح نائب الوزير بأن التكلفة وصلت ١٥ قرش للصفحة.

٣- زيادة مصاريف المدارس بصورة غير مسبوقة ، وبعض المدارس لا تلتزم بالزيادات المقررة ، ووصل سعر الكتب لطالب ابتدائى ٤٠٠٠ جنيه ، بخلاف المصاريف الدراسية.

٤- التابلت وتكلفته التى تخطت ٨ مليار ولا يتم استخدامه بالنسب التى تعلنها الوزارة.

٥- تعيينات المعلمين و طول الاجراءات و بطء التعيينات التى تمت خلال الخمس سنوات الماضية ، والتى وصلت ٦٠ الف فقط بدلا من ١٥٠ الف معلم.

٦- سد عجز الفصول الذى وصل ٢٥٠ الف فصل ، وأفاد نائب الوزير أنه تم توفير ٩٨ الف فصل كانوا غير مستغلين.

وتضامن رئيس اللجنة مع النائب ايهاب منصور قائلا “ ما تحدث فيه النائب خط احمر ويجب حل فورى لصرف مستحقاتهم ”.

وتعهد مسئولى الوزارة أنهم سيقوموا بعمل إجراءات فورية للصرف.

وطالب منصور بعمل جلسة لمناقشة المشاكل التى تواجه قطاع التعليم الذى يعتبر قاطرة التطوير.