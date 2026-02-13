بيان عاجل من الأرصاد سقوط أمطار علي هذه المناطق واستمرار الرياح

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 14 فبراير 2026 في محافظات الجمهورية المختلفة، مشيرة إلى طقس دافئ نسبيًا نهارًا مع درجات حرارة أعلى من المعدل السنوي، وبرودة ليلية معتدلة.

طقس غدا
وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها، أن طقس غدا السبت سيشهد استمرارا في حالة عدم الاستقرار الجوي التي تمر بها البلاد خلال الأيام الأخيرة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض الطرق والمناطق المكشوفة، وتستمر حالة الطقس في التحول بين أجواء دافئة نسبيًا نهارًا وبرودة ليلية معتدلة، في ظل توقعات بأمطار خفيفة متفرقة في بعض المناطق.

وأشارت إلى أن الرياح تستمر في نشاطها على معظم أنحاء الجمهورية، وقد تصل سرعتها بين 40 و55 كم/س في بعض المناطق، مع زيادة في إثارة الرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والسواحل الشمالية، وسط احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت خلال فترات نشاط الرياح القوية.

ولفتت إلى أن اليوم يشهد طقس دافئ نسبيا نهارا مع درجات حرارة أعلى من المعدل السنوي، وبرودة ليلية معتدلة، مع توقعات بأن تتكون بعض السحب المحتملة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق التالية: «السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، امتداد خفيف نحو مناطق من القاهرة الكبرى مساءً بنسبة حدوث أقل من 30%، وأمطار خفيفة متفرقة على جنوب الوجه البحري.

وأوضحت أن اضطراب الملاحة البحرية يستمر على بعض المسطحات المائية نظرًا لنشاط الرياح، وتشمل: «البحر المتوسط: اضطراب في الملاحة مع ارتفاع الأمواج إلى 2.5 - 3.5 متر»، مع اضطراب معتدل إلى شديد في سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وحذرت الهيئة من استمرار نشاط الرياح القوى وتدفق الأتربة الكثيفة جدا على السواحل الشمالية الغربية: «السلوم - مطروح -الضبعة - سيدى عبد الرحمن - العلمين - الإسكندرية»، مع استمرار الرمال المثارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه وسيناء وشمال الصعيد، التي تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليجي السويس والعقبة.

وشددت على المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المكشوفة، خاصة في فترات نشاط الرياح، ومتابعة التحديثات الجوية أولا بأول، مع ارتداء الملابس الدافئة نسبيا في ساعات الصباح والمساء.

