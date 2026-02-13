الصحة: 33 زيارة ميدانية لـ 58 مستشفى و62 وحدة صحية بـ 12 محافظة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن نشاط فرق إدارة متابعة المشروعات القومية خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري، حيث نفذت الفرق 33 زيارة ميدانية شملت 58 مستشفى و62 وحدة صحية في 12 محافظة، بمشاركة مهندسين ومتخصصين من الإدارة الهندسية بالوزارة.

تأتي هذه الجولات تنفيذًا لتوجيهات الوزير بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة معدلات الإنجاز، ضمان جودة التنفيذ، وتسريع الانتهاء من المشروعات الصحية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أبرز الإنجازات الميدانية كالتالي:

• محافظة أسيوط (مبادرة حياة كريمة): اكتمال 100% بعدد من الوحدات والمراكز الطبية (الوعاضلة، جزيرة الأكراد، بني طالب، الحواتكة، بني رافع، العزية، بني مجد)، ومراكز طب أسرة (صنبو، بني شقير، كوم بوها، قصر حيدر، بنت شلح).

• جنوب سيناء: الانتهاء الكامل من مستشفى نويبع المركزي والبدء في الفرش الطبي وغير الطبي، مع تقدم مستشفى دهب إلى 79%.

• البحيرة: تسارع الإنجاز بمستشفى بدر المركزي إلى 83%، واستمرار تطوير مستشفى حوش عيسى.

• الشرقية: افتتاح أقسام جديدة بمستشفى صدر الزقازيق، ووصول المبنى الجديد بمستشفى كفر صقر إلى 80%.

• محافظات القناة والدلتا: تقدم مستشفى طوارئ السخنة بالسويس إلى 90%، واكتمال توريدات التجهيزات غير الطبية بمستشفى دمياط التخصصي وأطفيح المركزي بنسبة 100%.

تركيب حضانات الأطفال وأسرة الرعاية

وأكد الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، متابعة التجهيزات اللوجستية والفنية، حيث يجري تركيب حضانات الأطفال وأسرة الرعاية المركزة بمستشفى بولاق الدكرور مع اكتمال تجهيز المطبخ والمغسلة، وتحديث شبكة الطوارئ بمستشفى الحميات بالإسكندرية وربط المباني بمولدات طاقة حديثة.

وأضاف أن نسبة التنفيذ بمستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ، بلغت 60%، كما بدأت أعمال التشييد النهائي بمستشفى أم المصريين بالجيزة، فيما شملت الفرق الفنية مسحًا شاملًا لـ86 منشأة صحية بالإسكندرية (40 مستشفى و46 وحدة) استعدادًا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، للوقوف على جاهزيتها الفنية والإنشائية.