الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس جامعة العاصمة يهنئ يوسف جمال ببرونزية الوثب في دبي

يوسف جمال
يوسف جمال

هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، الطالب يوسف جمال لاعب منتخب ذوي الهمم والعداء بجامعة العاصمة، بعد تحقيقه إنجازًا رياضيًا جديدًا لمصر بحصوله على الميدالية البرونزية  في منافسات الوثب الطويل رجال فئة T46/47، وذلك خلال جولة الجائزة الكبرى للبارا-ألعاب القوى التي استضافتها مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.  

وسجل يوسف جمال مسافة 6.43 مترًا ليحجز مكانه على منصة التتويج، مؤكداً قدراته الاستثنائية وإصراره على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.  

وأعرب الدكتور السيد قنديل عن فخره بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن جامعة العاصمة ستواصل دعم أبنائها المتميزين في مختلف المجالات، خاصة الرياضية منها، بما يعزز مكانة الجامعة ويعكس صورة مشرفة لمصر.

رئيس جامعة العاصمة جامعة العاصمة ذوي الهمم

