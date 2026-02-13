رئيس جامعة العاصمة يهنئ يوسف جمال ببرونزية الوثب في دبي

هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، الطالب يوسف جمال لاعب منتخب ذوي الهمم والعداء بجامعة العاصمة، بعد تحقيقه إنجازًا رياضيًا جديدًا لمصر بحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات الوثب الطويل رجال فئة T46/47، وذلك خلال جولة الجائزة الكبرى للبارا-ألعاب القوى التي استضافتها مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسجل يوسف جمال مسافة 6.43 مترًا ليحجز مكانه على منصة التتويج، مؤكداً قدراته الاستثنائية وإصراره على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأعرب الدكتور السيد قنديل عن فخره بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن جامعة العاصمة ستواصل دعم أبنائها المتميزين في مختلف المجالات، خاصة الرياضية منها، بما يعزز مكانة الجامعة ويعكس صورة مشرفة لمصر.