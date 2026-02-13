برلماني: انتخابات المجالس المحلية خطوة حاسمة لتعزيز الديمقراطية والخدمات للمواطنين

قال النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية يعكس رؤية استراتيجية واضحة لإعادة بناء منظومة الحكم المحلي على أسس ديمقراطية حديثة، وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية.

وأضاف نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التوجيه الرئاسي يحمل أبعادًا سياسية وتنموية هامة، من بينها ترسيخ مبدأ اللا مركزية، وتفعيل الرقابة الشعبية، وتحقيق التكامل بين المستويين المركزي والمحلي في صنع القرار، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في القرى والمراكز والأحياء.

وأكد عضو مجلس النواب أن، المجالس المحلية المنتخبة تمثل حلقة الوصل المباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ومنصة لرصد المشكلات واقتراح حلول عملية ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية على الأرض، مشيرًا إلى أن هذا الاستحقاق يأتي بالتوازي مع تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" وغيرها من المشروعات القومية، ما يتطلب أطرًا رقابية وتشريعية محلية فعالة لضمان وصول عوائد التنمية لمستحقيها وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة.

وأختتم النائب سامي نصر الله حديثه. إلى أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة لإعداد جيل جديد من القيادات المحلية المؤهلة، خاصة من الشباب والمرأة، بما يعزز تجديد النخب وضخ دماء جديدة في العمل العام، مؤكدًا أن نجاح هذا الاستحقاق سيكون محركًا أساسيًا لترسيخ دولة القانون والمساءلة، ودعم استقرار الدولة المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.