قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات عاجلة من تدهور مستوى الرؤية وتغير حالة الطقس| تفاصيل
جريمة في القليوبية.. إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره.. وبكري يكشف مفاجأة
الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: انتخابات المجالس المحلية خطوة حاسمة لتعزيز الديمقراطية والخدمات للمواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

قال النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية يعكس رؤية استراتيجية واضحة لإعادة بناء منظومة الحكم المحلي على أسس ديمقراطية حديثة، وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية.

وأضاف نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التوجيه الرئاسي يحمل أبعادًا سياسية وتنموية هامة، من بينها ترسيخ مبدأ اللا مركزية، وتفعيل الرقابة الشعبية، وتحقيق التكامل بين المستويين المركزي والمحلي في صنع القرار، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في القرى والمراكز والأحياء.

وأكد عضو مجلس  النواب أن، المجالس المحلية المنتخبة تمثل حلقة الوصل المباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ومنصة لرصد المشكلات واقتراح حلول عملية ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية على الأرض، مشيرًا إلى أن هذا الاستحقاق يأتي بالتوازي مع تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" وغيرها من المشروعات القومية، ما يتطلب أطرًا رقابية وتشريعية محلية فعالة لضمان وصول عوائد التنمية لمستحقيها وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة.

وأختتم النائب سامي نصر الله حديثه. إلى أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة لإعداد جيل جديد من القيادات المحلية المؤهلة، خاصة من الشباب والمرأة، بما يعزز تجديد النخب وضخ دماء جديدة في العمل العام، مؤكدًا أن نجاح هذا الاستحقاق سيكون محركًا أساسيًا لترسيخ دولة القانون والمساءلة، ودعم استقرار الدولة المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

انتخابات المجالس المحلية انتخابات المجالس المحلية اليوم اخبار انتخابات المجالس المحلية مجلس النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

مصطفى بكري

من القليوبية إلى الشيخ زايد .. بكري يكشف فضائح مؤلمة من الاعتداء إلى الاتجار بالبشر

جميل مزهر

جميل مزهر: محاولات إسرائيل لإظهار الهزيمة الفلسطينية أو نزع سلاح المقاومة لم تؤتِ ثمارها

مصطفى بكري

مصطفى بكري يكشف عن موعد إذاعة حقائق وأسرار خلال رمضان

بالصور

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد