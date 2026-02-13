برلماني: تكليف الرئيس السيسي بشأن المجالس المحلية يسهم في تحسين جودة الخدمات للمواطنين

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بـ المجالس المحلية؛ يعكس إرادة سياسية حقيقية لترسيخ اللامركزية، وتعزيز دور المواطنين في صنع القرار المحلي.

وأضاف عبد اللطيف، أن المجالس المحلية تمثل أحد أعمدة الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة؛ باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين الدولة والمواطن، مشددًا على أن تفعيل هذا الاستحقاق الدستوري؛ يسهم في تحسين جودة الخدمات، ومراقبة أداء الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للمجالس المحلية، وإجراء الانتخابات المحلية المقبلة؛ سيشكل نقلة نوعية في مسار الدولة نحو ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة في العمل العام، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي.