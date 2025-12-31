الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، مع طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، وذلك بالتزامن مع تحذيرات من تقلبات متوقعة خلال الساعات المقبلة.

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم خلال فترات النهار هناك استقرار فى الأحوال الجوية على جميع مناطق الجمهورية، حيث إن الطقس شبيه بطقس أمس إلى حد كبير.

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن درجات الحرارة تميل للدفء خلال فترات النهار، ومشمسة على أغلب مناطق الجمهورية، مع الشبورة بالصباح الباكر، موضحا أن هناك بعض الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وبعض محافظات الوجه البحري، ولكن مع دخول ساعات الليل تبدأ تزداد شدتها وتكون أمطار متوسطة مساءً.

وأضاف أن الأمطار ستبدأ غدا، الخميس، في التأثير على جميع محافظات الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري، وتستمر على مدار الخميس والجمعة، ولكن من يوم السبت تعود درجات الحرارة إلى الاستقرار.

وأشار إلى وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، تحديدا المناطق الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة أحيانا للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

ولفت إلى أن الطقس على شرم الشيخ والغردقة ومحافظة البحر الأحمر ومحافظة جنوب الصعيد يكون مستقرا تماما، وتميل للدفء نهارا، وشديد البرودة ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والأجواء هناك ممتازة جدا وتسمح باستقبال السياح.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 23 10

رفح 22 10

رأس سدر 21 09

نخل 20 07

كاترين 14 03

الطور 23 12

طابا 21 09

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 23 13

الإسكندرية 22 11

العلمين 21 11

مطروح 20 12

السلوم 19 12

سيوة 19 07

رأس غارب 22 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 16

حلايب 23 17

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 24 17

أبــــــرق 25 16

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 23 17

