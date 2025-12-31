قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، مع طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، وذلك بالتزامن مع تحذيرات من تقلبات متوقعة خلال الساعات المقبلة.

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم خلال فترات النهار هناك استقرار فى الأحوال الجوية على جميع مناطق الجمهورية، حيث إن الطقس شبيه بطقس أمس إلى حد كبير. 

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن درجات الحرارة تميل للدفء خلال فترات النهار، ومشمسة على أغلب مناطق الجمهورية، مع الشبورة بالصباح الباكر، موضحا أن هناك بعض الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وبعض محافظات الوجه البحري، ولكن مع دخول ساعات الليل تبدأ تزداد شدتها وتكون أمطار متوسطة مساءً.

وأضاف أن الأمطار ستبدأ غدا، الخميس، في التأثير على جميع محافظات الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري، وتستمر على مدار الخميس والجمعة، ولكن من يوم السبت تعود درجات الحرارة إلى الاستقرار.

وأشار إلى وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، تحديدا المناطق الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة أحيانا للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

ولفت إلى أن الطقس على شرم الشيخ والغردقة ومحافظة البحر الأحمر ومحافظة جنوب الصعيد يكون مستقرا تماما، وتميل للدفء نهارا، وشديد البرودة ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والأجواء هناك ممتازة جدا وتسمح باستقبال السياح.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 20 10
بنهــــا 21 12 
دمنهور 20 11
وادي النطرون 20 11
كفر الشيخ 20 11
بلطيم 19 11
المنصورة 20 12 
الزقازيق 21 12 
شبين الكوم 20 12
طنطا 20 11
دمياط 20 12
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 22 11
السويس 21 11
العريش 23 10
رفح 22 10
رأس سدر 21 09
نخل 20 07
كاترين 14 03
الطور 23 12
طابا 21 09
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 23 13
الإسكندرية 22 11
العلمين 21 11
مطروح 20 12
السلوم 19 12
سيوة 19 07
رأس غارب 22 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 26 16
حلايب 23 17
أبو رماد 24 16
مرسى حميرة 24 17
أبــــــرق 25 16 
جبل علبة 25 16
رأس حدربة 23 17
 

الأرصاد الاحوال الجوية الطقس درجات الحرارة الشبورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

كوبري السيدة عائشة

السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام

ترشيحاتنا

ممداني

تنصيب ممداني عمدة لنيويورك رسميا مع بداية العام الجديد

الذهب

الذهب يهبط مؤقتا لكنه يتجه لتسجيل أقوى مكاسب سنوية منذ 1979

الافراج عن الجنود في تايلاند

تايلاند تطلق سراح 18 جنديا كمبوديا أسرتهم منذ يوليو الماضي

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد