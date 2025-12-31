قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور
إسبانيا تمنح إيرباص استثناءً من حظرها استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية
شبورة ورياح وأمطار متفرقة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
الإيجار القديم .. تعرّف على آلية الانتقال إلى الوحدة البديلة قبل الإخلاء
ثقب في الجدار وحقائب مجهولة.. لصوص يقتحمون بنكًا ألمانيًا ويسرقون عشرات الملايين
أسامة الدليل: 2026 عام الحسم للصراعات بالمنطقة.. والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق مازالت «مُقلقة»
مُواجهة مُثيرة .. مانشستر يونايتد يتعادل أمام وولفرهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
يُعزّز الاقتصاد ويحمي العُملة الصعبة.. نواب البرلمان: تطوير منظومة الأعلاف «ضرورة» لحماية الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي
متحدث أونروا : قانون الكنيست ضد الوكالة بقطع الكهرباء والمياه تصعيد خطير للغاية
أرسنال يكتسح أستون فيلا 4-1 ويختتم 2025 في صدارة الدوري الإنجليزي
خالد الصاوي: تعلّمت من «الكلاب» الرحمة.. وكنت ملحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة |فيديو
لا يخشى الموت.. خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. ولم أحسم قرار التبرّع بأعضائي|فيديو
شبورة ورياح وأمطار متفرقة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

نورهان خفاجي

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية  نشاطًا ملحوظًا للرياح اليوم الأربعاء على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة.

خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تزداد شدتها خلال فترات الليل وعلى فترات متقطعة.


وتشهد البلاد تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وحتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم


وفيما يخص درجات الحرارة، تسود أجواء شديدة البرودة صباحًا وخلال ساعات الليل، بينما تميل الأجواء للاعتدال نهارًا على أغلب الأنحاء.
 

وتوقعت هيئة الأرصاد  أن يشهد الطقس شبورة مائية من 3: 10 صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وسيشهد أيضا نشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، موضحة أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، ستكون على النحو التالي:

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الأربعاء  ستكون على النحو التالي:


- القاهرة 21 13
- العاصمة الإدارية 20 10
- 6 أكتوبر 20 10
- بنهــــا 21 12
- كفر الشيخ 20 11
- المنصورة 20 12
- الإسماعيلية 22 11
- السويس 21 11
- العريش 23 10
- رفح 22 10
- رأس سدر 21 09
- نخل 20 07
- كاترين 14 03
- الطور 23 12
- شرم الشيخ 23 14
- الغردقة 23 13
- الإسكندرية 22 11
- العلمين 21 11
- مطروح 20 12
- السلوم 19 12
- سيوة 19 07
- سفاجا 22 13
- مرسى علم 23 14
- شلاتين 26 16
- حلايب 23 17
- الفيوم 21 08
- بني سويف 21 08
- المنيا 22 08
- أسيوط 22 07
- سوهاج 22 08
- قنا 24 08
- الأقصر 25 08
- أسوان 24 10
- الوادي الجديد 24 08
.
 

