بين دفء النهار وصقيع الليل.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة وأمطار مرتقبة اليوم

توقعت هيئة الأرصاد أن تسود أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل مائلة للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

تتكون الشبورة المائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تزداد شدتها خلال فترات الليل على فترات متقطعة.

إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 23 10

رفح 22 10

رأس سدر 21 09

نخل 20 07

كاترين 14 03

الطور 23 12

طابا 21 09

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 23 13

الإسكندرية 22 11

العلمين 21 11

مطروح 20 12

السلوم 19 12

سيوة 19 07

رأس غارب 22 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 16

حلايب 23 17

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 24 17

أبــــــرق 25 16

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 22 08

أسيوط 22 07

سوهاج 22 08

قنا 24 08

الأقصر 25 08

أسوان 24 10

الوادي الجديد 24 08

أبوسمبل 25 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 28 16

المدينة المنورة 26 11

الرياض 17 08

المنامة 18 14

أبوظبي 21 17

الدوحة 20 11

الكويت 15 07

دمشق 14 08

بيروت 19 15

عمان 12 08

القدس 12 07

غزة 20 15

بغداد 12 05

مسقط 23 17

صنعاء 23 06

الخرطوم 30 17

طرابلس 16 12

تونس 16 08

الجزائر 14 07

الرباط 19 12

نواكشوط 30 17

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 05 06-

إسطنبول 05 02-

إسلام آباد 14 07

نيودلهي 22 12

جاكرتا 28 24

بكين 02- 10-

كوالالمبور 30 23

طوكيو 12 03

أثينا 15 09

روما 10 00

باريس 04 02-

مدريد 08 02-

برلين 03 01

لندن 05 00

مونتريال 13- 21-

موسكو 06- 12-

نيويورك 01 04-

واشنطن 06 02-

أديس أبابا 23 10