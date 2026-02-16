قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عايزة شهرة وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش للحياء
بعد واقعة زينة.. نقابة الأشراف تحسم الجدل حول ضوابط منح شهادات النسب
طلب من راكب دفع الأجرة بعملة أجنبية.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير بالبحر الأحمر
75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البابا لاون يترأس قداسا في أوستيا ويؤكد: شريعة المسيح طريق الحرية والسلام

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

اتّسمت زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى رعيّة القدّيسة مريم ملكة السلام، بمدينة أوستيا بجو روحي، حيث ترأّس، الأب الأقدس القداس الإلهي، والتقى أعضاء المجلس الرعوي، وخصّ الشباب، والأطفال، والمرضى، وسائر الفاعلين في الحياة الرعوية بلحظاتٍ أبويةٍ عكست قربه واهتمامه.

وجاءت الزيارة في يوم نعمة استثنائي لأبناء المدينة الساحلية التابعة لإيبارشية روما، الذين استقبلوا الحبر الأعظم بفرحٍ عارم.

وفي عظته، عبّر قداسة البابا عن سروره بلقاء الجماعة، مذكّرًا بأن الأحد هو يوم الرب حيث يأتي المسيح القائم، ليلاقي شعبه، ويصغي إلى آلامه، ويغذّيه بكلمته، وجسده، ثم يرسله شاهدًا لقيامته في العالم.

وفي تأمّله في الإنجيل، شدّد بابا الكنيسة الكاثوليكية على أن يسوع لا يقدّم مجرّد تعاليم أخلاقية، بل يعلن شريعةً جديدة تُعاش بقوّة الروح القدس، موضحًا أن وصايا الله ليست أثقالًا تُقيّد الإنسان، بل طريق تربية إلهية يقود إلى الحرية الحقيقية، وملء الحياة.

كذلك، حذّر عظيم الأحبار من البذور الخفيّة للشرّ التي قد تتسلّل إلى قلب الإنسان، مثل الحسد، والغيرة والاحتقار، مستشهدًا برسالة القديس يوحنا الأولى: "كلّ من يُبغض أخاه فهو قاتل"، ومؤكدًا أن الشرّ الذي يمزّق العالم يبدأ حين يبرد القلب، وتخبو فيه نار الرحمة.

وتطرّق الأب الأقدس إلى التحدّيات التي يواجهها الواقع المحلي، ولا سيّما مظاهر العنف بين الشباب المرتبطة أحيانًا بتعاطي المخدّرات، أو الانخراط في شبكات إجرامية، داعيًا إلى زرع بذار الإنجيل في الشوارع، والمنازل، وتعزيز ثقافة التربية، والاحترام، وتوحيد الإيمان بالحياة في انسجامٍ شجاع.

وفي الختام، إذ ذكّر قداسة البابا لاون الرابع عشر بأن الرعيّة أُوكلت إلى ملكة السلام، إبّان الحرب العالمية الأولى، أكّد أن عالم اليوم لا يزال بحاجة ماسّة إلى نور السلام، مبيّنًا أن السلام الحقيقي ليس مجرّد غيابٍ للنزاع، بل هو شخصٌ حيّ: المسيح نفسه، كما أوكل الجماعة إلى شفاعة مريم، ملكة السلام، طالبًا أن تظلّ تحوط أبناءها بعنايتها، ليكونوا شهود سلام ورجاء في عالمٍ متعطّشٍ إلى المحبّة.

قداسة البابا لاون البابا لاون القداس الكنيسة

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

