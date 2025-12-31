قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

البهى عمرو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.74 جنيه للبيع و47.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.18 جنيه للبيع، و56.02 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني 

سجل سعر الجنيه الإسترليني 64.46 جنيه للبيع،  64.29 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.01 جنيه للبيع، و12.96 جنيه للشراء.

