اقتصاد

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقرت أسعار الدولار اليوم الاربعاء 31-12-2025، آخر أيام السنة الميلادية، وذلك على مستوى جميع البنوك.

وأمس الثلاثاء سعر صرف الدولار  تباين ما بين الاستقرار والانخفاض وذلك مقابل الجنيه المصري في البنوك.

وسجل أعلى قيمه له في مصرف أبوظبي الاسلامي  47.70 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 31-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 47.67 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء في المصرف المتحد 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك الاهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك  العربي الافريقي 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان  47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

 

سجل سعر الدولار في بنك مصر  47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك ابو ظبي التجاري  47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول  47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

