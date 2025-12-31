جدل الأعلى أجرا يشتعل في الوسط الفني| طارق الشناوي يحسم الأسماء.. ومحمد عادل إمام: الزعيم ما زال الرقم الأصعب

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن الفنانين الأعلى أجرا بين النجوم خلال استضافته في برنامج صباح العربية، قائلا إنه فى الدراما الأعلي أجرا هو الفنان محمد رمضان، والسينما الفنان أحمد عز.

نجوم الفن الأعلى أجرًا في مصر

وأكد أنه فى العالم العربي كله الفنان عمرو دياب هو الأعلي أجرا.

وفي السياق ذاته، حسم الممثل محمد عادل إمام الجدل الدائر حول الفنان الأعلى أجراً في الوسط الفني، بعد تداول تصريحات نسبت إليه بشكل خاطئ، وحرص محمد عادل إمام على التوضيح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلاً: “طيب عشان بس نحسم الجدل، لأن في تصريحات نزلت على لساني أنا مقولتهاش.. عادل إمام مازال الأعلى أجراً في الوطن العربي ومحدش مننا يقدر يقرب للرقم بتاعه”.

وتابع في تعليقاته: "في نجوم كبار في السينما بيجيبوا أعلى الإيرادات، ونجوم متألقين في المسلسلات بيتقاضوا أعلى الأجور، بس ده ما يمنعش إن أنا برضوا الأعلى أجرا فيهم"، موجهاً تحية لكل زملائه الفنانين، ومؤكداً أن المنشور كان مجرد مزاح، وقد أثار منشور محمد عادل إمام تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، الذين أعربوا عن حبهم واشتياقهم للزعيم عادل إمام الغائب عن الظهور منذ 5 سنوات بعد مسلسل “فلانتينو”.

ويأتي هذا التوضيح بعد تصريحات عدة لفنانين مصريين أكدوا فيها أن الزعيم عادل إمام لا يزال الأعلى أجراً في الوسط الفني، رغم غيابه عن أي أعمال جديدة.







