ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

علّق الناقد الفني طارق الشناوي على موجة الانتقادات الكبيرة التي وُجّهت لفيلم «الست»، من بطولة الفنانة منى زكي، والذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وقال طارق الشناوي، خلال لقائه مع موقع «صدى البلد» على هامش مهرجان القاهرة للفيلم القصير، إن فيلم «الست» من الأفلام الجيدة التي يجب مشاهدتها بهدوء، ولا يصح انتقاد أبطاله.

وعن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، قال طارق الشناوي إنّه لا توجد منافسة بين الأفلام الروائية الطويلة والأفلام القصيرة، مشيرًا إلى أن الفيلم القصير من المقرر أن يكون بمثابة نافذة قوية لعرض هذا النوع من الأعمال.

أبطال فيلم «الست»

فيلم «الست» من سيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، وتامر مرسي، ومحمد حفظي، وفادي فهيم، ووائل عبد الله، ويشارك في بطولته منى زكي، ومحمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، إلى جانب عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

ضيوف شرف فيلم «الست»

شهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، وآسر ياسين، ونيللي كريم، وأمينة خليل، وعلي صبحي، وطه دسوقي، وأحمد أمين، وصدقي صخر، وأمير المصري، وأحمد رضوان، ومحمد فراج.