رغم أزمته مع حسام حسن.. بشير التابعي: أحمد فتوح الأجدر بقيادة الجبهة اليسرى لمنتخب مصر
شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه
ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب
اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا
رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية
القانون حسم الأمر .. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور
مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال
سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025
فن وثقافة

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

طارق الشناوى
طارق الشناوى
تقى الجيزاوي

علّق الناقد الفني طارق الشناوي على موجة الانتقادات الكبيرة التي وُجّهت لفيلم «الست»، من بطولة الفنانة منى زكي، والذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وقال طارق الشناوي، خلال لقائه مع موقع «صدى البلد» على هامش مهرجان القاهرة للفيلم القصير، إن فيلم «الست» من الأفلام الجيدة التي يجب مشاهدتها بهدوء، ولا يصح انتقاد أبطاله.

وعن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، قال طارق الشناوي إنّه لا توجد منافسة بين الأفلام الروائية الطويلة والأفلام القصيرة، مشيرًا إلى أن الفيلم القصير من المقرر أن يكون بمثابة نافذة قوية لعرض هذا النوع من الأعمال.

أبطال فيلم «الست»

فيلم «الست» من سيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، وتامر مرسي، ومحمد حفظي، وفادي فهيم، ووائل عبد الله، ويشارك في بطولته منى زكي، ومحمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، إلى جانب عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

ضيوف شرف فيلم «الست»

شهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، وآسر ياسين، ونيللي كريم، وأمينة خليل، وعلي صبحي، وطه دسوقي، وأحمد أمين، وصدقي صخر، وأمير المصري، وأحمد رضوان، ومحمد فراج.

طارق الشناوى فيلم "الست" منى ذكى أبطال فيلم الست مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

