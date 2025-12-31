قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكرتونة بـ90 جنيهًا بالمزارع .. انخفاض أسعار الدواجن والبيض والشعبة توضح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين بمتابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية، شهدت الأسواق المحلية مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض والدواجن، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التراجع وأثره على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أحدث تحركات أسعار هذه المنتجات في الأسواق، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على منظومة التداول للحد من التفاوت الكبير بين أسعار المزارع والمنافذ التجارية.

وجاءت تصريحات رئيس شعبة الدواجن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، حيث أوضح تفاصيل الأسعار الحالية وأسباب اختلافها بين المزارع والسوق، مؤكدًا على أهمية ضبط السوق لصالح المنتج والمستهلك معًا.

سعر كرتونة البيض في المزارع والأسواق

قال الدكتور عبد العزيز السيد إن سعر كرتونة البيض في المزارع اليوم يبلغ نحو 90 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا السعر يعكس تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترات الماضية.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح كرتونة البيض للمستهلك بسعر 120 جنيهًا، في حين يصل السعر في بعض السوبر ماركت إلى نحو 140 جنيهًا، وهو ما اعتبره مبالغًا فيه.

السعر العادل للبيض ومطالب بالرقابة

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن السعر العادل لكرتونة البيض لا يجب أن يتجاوز 115 جنيهًا، مشددًا على أهمية وجود جهات رقابية فعالة لضبط السوق المحلية.

وأضاف أن غياب الرقابة الصارمة على الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك يسهم في رفع الأسعار دون مبرر، داعيًا إلى إحكام السيطرة على سلاسل التداول لمنع أي ممارسات احتكارية.

انخفاضات ملحوظة مقارنة برمضان

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد إلى أن السوق شهد انخفاضات واضحة في الأسعار خلال الفترة الحالية، موضحًا أن أسعار البيض تراجعت بنحو 45%، بينما انخفضت أسعار الدواجن بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بمستوياتها خلال شهر رمضان الماضي.

وأكد أن هذه الانخفاضات تعكس تحسنًا في عوامل الإنتاج وتوافر المعروض، ما يستوجب انعكاسها بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلك النهائي.

محال تلتزم بالسعر العادل

ولفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن هناك بالفعل بعض المحال التجارية الصغيرة التي تطرح كرتونة البيض بسعر 115 جنيهًا، ملتزمة بالسعر العادل، وهو ما يثبت إمكانية ضبط السوق حال الالتزام والرقابة.

دور التموين في تخفيف العبء عن المواطنين

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد أن الأسعار التي تطرحها وزارة التموين عبر فروعها الاستهلاكية تُعد مناسبة وتخدم مصلحة المواطنين، مشيرًا إلى أن التموين تطرح:

كرتونة البيض بسعر 120 جنيهًا

واختتم حديثه بالتأكيد على أن استمرار ضخ السلع بأسعار مناسبة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق، يمثلان عاملين أساسيين لتحقيق التوازن السعري وحماية المستهلك من المغالاة.

 حقيقة  انتشار "الفراخ السردة" في الأسواق  

وفي سياق اخر،نفى رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، الأنباء المتداولة حول انتشار ما يُعرف بـ "الفراخ السردة" في الأسواق المصرية، مؤكدًا أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، وأن أغلب الدواجن المتاحة تتمتع بحجم مناسب يلبي حاجة المستهلكين.

ما هي "الفراخ السردة"؟

وأوضح عبد العزيز السيد  خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز،أن الفراخ السردة هي الدواجن الصغيرة الحجم التي لا يمكن تحديد حالتها الصحية إلا بعد إجراء فحوصات بيطرية دقيقة.

وشدد على أن هذه الدواجن ليست بالضرورة مريضة، بل قد يكون اختلاف حجمها أمرًا طبيعيًا يحدث أثناء التربية، مؤكدًا على أهمية وجود رقابة بيطرية مشددة لضمان سلامتها قبل طرحها في الأسواق.

نفى انتشارها في الأسواق المصرية

أكد رئيس شعبة الدواجن أن الفراخ السردة لم تبدأ بالانتشار بشكل ملحوظ في الأسواق، مشيرًا إلى أن أغلب الدواجن المتوفرة تتمتع بحجم كبير، نتيجة حرص المنتجين على تعويض خسائرهم الناتجة عن انخفاض الأسعار الأخيرة.

تكلفة الإنتاج وأهمية تحديد الأسعار العادلة

وأشار السيد إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في مصر هو التفاوت بين تكلفة الإنتاج والأسعار في السوق، موضحًا أن هذا الوضع يضع صغار المربين تحت ضغط كبير، حيث قد يضطرون لبيع الدواجن بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها، ما يؤدي إلى خسائر مالية.

وأكد على ضرورة وضع أسعار عادلة تتماشى مع تكاليف الإنتاج لضمان استدامة القطاع وحماية المربين من المخاطر الاقتصادية.

أسعار البيض والدواجن الدكتور عبد العزيز السيد تراجع البيض تراجع الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية من مركز صحة طماي الزهايرة: الخدمات الطبية والعلاجية حق المواطن

سيوة تستعد لاستقبال العديد من الوفود السياحية

سيوة تتزين لاستقبال زوار الواحة احتفالا برأس السنة.. صور

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد الموقف العمومي الجديد بالسنبلاوين استعدادًا لافتتاحه

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد