الكرتونة بـ90 جنيهًا بالمزارع .. انخفاض أسعار الدواجن والبيض والشعبة توضح

في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين بمتابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية، شهدت الأسواق المحلية مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض والدواجن، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التراجع وأثره على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أحدث تحركات أسعار هذه المنتجات في الأسواق، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على منظومة التداول للحد من التفاوت الكبير بين أسعار المزارع والمنافذ التجارية.

وجاءت تصريحات رئيس شعبة الدواجن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، حيث أوضح تفاصيل الأسعار الحالية وأسباب اختلافها بين المزارع والسوق، مؤكدًا على أهمية ضبط السوق لصالح المنتج والمستهلك معًا.

سعر كرتونة البيض في المزارع والأسواق

قال الدكتور عبد العزيز السيد إن سعر كرتونة البيض في المزارع اليوم يبلغ نحو 90 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا السعر يعكس تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترات الماضية.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح كرتونة البيض للمستهلك بسعر 120 جنيهًا، في حين يصل السعر في بعض السوبر ماركت إلى نحو 140 جنيهًا، وهو ما اعتبره مبالغًا فيه.

السعر العادل للبيض ومطالب بالرقابة

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن السعر العادل لكرتونة البيض لا يجب أن يتجاوز 115 جنيهًا، مشددًا على أهمية وجود جهات رقابية فعالة لضبط السوق المحلية.

وأضاف أن غياب الرقابة الصارمة على الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك يسهم في رفع الأسعار دون مبرر، داعيًا إلى إحكام السيطرة على سلاسل التداول لمنع أي ممارسات احتكارية.

انخفاضات ملحوظة مقارنة برمضان

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد إلى أن السوق شهد انخفاضات واضحة في الأسعار خلال الفترة الحالية، موضحًا أن أسعار البيض تراجعت بنحو 45%، بينما انخفضت أسعار الدواجن بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بمستوياتها خلال شهر رمضان الماضي.

وأكد أن هذه الانخفاضات تعكس تحسنًا في عوامل الإنتاج وتوافر المعروض، ما يستوجب انعكاسها بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلك النهائي.

محال تلتزم بالسعر العادل

ولفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن هناك بالفعل بعض المحال التجارية الصغيرة التي تطرح كرتونة البيض بسعر 115 جنيهًا، ملتزمة بالسعر العادل، وهو ما يثبت إمكانية ضبط السوق حال الالتزام والرقابة.

دور التموين في تخفيف العبء عن المواطنين

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد أن الأسعار التي تطرحها وزارة التموين عبر فروعها الاستهلاكية تُعد مناسبة وتخدم مصلحة المواطنين، مشيرًا إلى أن التموين تطرح:

كرتونة البيض بسعر 120 جنيهًا

واختتم حديثه بالتأكيد على أن استمرار ضخ السلع بأسعار مناسبة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق، يمثلان عاملين أساسيين لتحقيق التوازن السعري وحماية المستهلك من المغالاة.

حقيقة انتشار "الفراخ السردة" في الأسواق

وفي سياق اخر،نفى رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، الأنباء المتداولة حول انتشار ما يُعرف بـ "الفراخ السردة" في الأسواق المصرية، مؤكدًا أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، وأن أغلب الدواجن المتاحة تتمتع بحجم مناسب يلبي حاجة المستهلكين.

ما هي "الفراخ السردة"؟

وأوضح عبد العزيز السيد خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز،أن الفراخ السردة هي الدواجن الصغيرة الحجم التي لا يمكن تحديد حالتها الصحية إلا بعد إجراء فحوصات بيطرية دقيقة.

وشدد على أن هذه الدواجن ليست بالضرورة مريضة، بل قد يكون اختلاف حجمها أمرًا طبيعيًا يحدث أثناء التربية، مؤكدًا على أهمية وجود رقابة بيطرية مشددة لضمان سلامتها قبل طرحها في الأسواق.

نفى انتشارها في الأسواق المصرية

أكد رئيس شعبة الدواجن أن الفراخ السردة لم تبدأ بالانتشار بشكل ملحوظ في الأسواق، مشيرًا إلى أن أغلب الدواجن المتوفرة تتمتع بحجم كبير، نتيجة حرص المنتجين على تعويض خسائرهم الناتجة عن انخفاض الأسعار الأخيرة.

تكلفة الإنتاج وأهمية تحديد الأسعار العادلة

وأشار السيد إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الدواجن في مصر هو التفاوت بين تكلفة الإنتاج والأسعار في السوق، موضحًا أن هذا الوضع يضع صغار المربين تحت ضغط كبير، حيث قد يضطرون لبيع الدواجن بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها، ما يؤدي إلى خسائر مالية.

وأكد على ضرورة وضع أسعار عادلة تتماشى مع تكاليف الإنتاج لضمان استدامة القطاع وحماية المربين من المخاطر الاقتصادية.