إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد
برلمانيون: استقبال 19 مليون سائح في 2025 يعكس استقرار مصر ويؤكد عودة السياحة بقوة
حالة الطقس الأربعاء 31 ديسمبر .. وإليكم درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات
وفاة اثنين ونجاة بطل العالم بأعجوبة.. التحقيقات تكشف سبب حادث بطل الملاكمة أنطوني جوشوا
أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تعادل النصر مع الاتفاق في دوري روشن السعودي
كفر الشيخ تتضامن والنقابة العامة تتجاهل.. أزمة «الاستعانة» تتواصل داخل «الأطباء البيطريين»
نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط أساسي لاستمرار مشروع السلام في غزة
شادي محمد: صفقات الأهلي الأخيرة عزّزت الأداء الفني للفريق.. وهذا موقف حامد حمدان
رمضان صبحي يطعن اليوم على حكم حبسه سنة في قضية تزوير محررات رسمية
تفاصيل استخراج فيش جنائي في أسرع وقت | اعرف الرسوم
بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
حالة الطقس الأربعاء 31 ديسمبر .. وإليكم درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

تشهد البلاد اليوم الأربعاء نشاطًا ملحوظًا للرياح على مناطق متفرقة من شمالها وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة.


كما يتوقع خبراء الأرصاد تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، من الثالثة وحتى العاشرة صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وحتى شمال الصعيد، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

سقوط أمطار


وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، وتزداد شدتها خلال ساعات الليل.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، أشارت الهيئة إلى أن الأجواء ستكون شديدة البرودة صباحًا وخلال الليل، بينما تميل للاعتدال خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.


ويستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وسط أجواء شتوية متفاوتة بين البرودة والاعتدال نهارًا.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:
القاهرة 21 – 13، العاصمة الإدارية 20 – 10، 6 أكتوبر 20 – 10، بنها 21 – 12، كفر الشيخ 20 – 11، المنصورة 20 – 12، الإسماعيلية 22 – 11، السويس 21 – 11، العريش 23 – 10، رفح 22 – 10، رأس سدر 21 – 9، نخل 20 – 7، كاترين 14 – 3، الطور 23 – 12، شرم الشيخ 23 – 14، الغردقة 23 – 13، الإسكندرية 22 – 11، العلمين 21 – 11، مطروح 20 – 12، السلوم 19 – 12، سيوة 19 – 7، سفاجا 22 – 13، مرسى علم 23 – 14، شلاتين 26 – 16، حلايب 23 – 17، الفيوم 21 – 8، بني سويف 21 – 8، المنيا 22 – 8، أسيوط 22 – 7، سوهاج 22 – 8، قنا 24 – 8، الأقصر 25 – 8، أسوان 24 – 10، الوادي الجديد 24 – 8.

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

منتخب مصر

موعد مباراة مصر المقبلة بكأس أمم إفريقيا

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الاهلي

عقب ثلاثية المقاولون العرب .. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

الجيش الصومالي

الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في إقليم شبيلي السفلى

الملتقى العربي للتنمية السياحية

ركيزة اقتصادية | الملتقى العربي للتنمية يؤكد دور السياحة الرياضية

أرشيفية

الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

