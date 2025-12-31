حالة الطقس الأربعاء 31 ديسمبر .. وإليكم درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

تشهد البلاد اليوم الأربعاء نشاطًا ملحوظًا للرياح على مناطق متفرقة من شمالها وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة.



كما يتوقع خبراء الأرصاد تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، من الثالثة وحتى العاشرة صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وحتى شمال الصعيد، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

سقوط أمطار



وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، وتزداد شدتها خلال ساعات الليل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، أشارت الهيئة إلى أن الأجواء ستكون شديدة البرودة صباحًا وخلال الليل، بينما تميل للاعتدال خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.



ويستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وسط أجواء شتوية متفاوتة بين البرودة والاعتدال نهارًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

القاهرة 21 – 13، العاصمة الإدارية 20 – 10، 6 أكتوبر 20 – 10، بنها 21 – 12، كفر الشيخ 20 – 11، المنصورة 20 – 12، الإسماعيلية 22 – 11، السويس 21 – 11، العريش 23 – 10، رفح 22 – 10، رأس سدر 21 – 9، نخل 20 – 7، كاترين 14 – 3، الطور 23 – 12، شرم الشيخ 23 – 14، الغردقة 23 – 13، الإسكندرية 22 – 11، العلمين 21 – 11، مطروح 20 – 12، السلوم 19 – 12، سيوة 19 – 7، سفاجا 22 – 13، مرسى علم 23 – 14، شلاتين 26 – 16، حلايب 23 – 17، الفيوم 21 – 8، بني سويف 21 – 8، المنيا 22 – 8، أسيوط 22 – 7، سوهاج 22 – 8، قنا 24 – 8، الأقصر 25 – 8، أسوان 24 – 10، الوادي الجديد 24 – 8.