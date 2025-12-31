قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
بوتين في خطاب رأس السنة: روسيا ستنتصر على أوكرانيا
مدبولي: السنوات المقبلة تحمل بشائر رخاء وسعادة لمصر.. والاحتفال من العاصمة الإدارية له دلالة خاصة|فيديو
المنسقية العامة للنازحين واللاجئين: 2025 كان مليئا بالأحزان والجراح والدماء في السودان

السوادن
السوادن
محمود محسن

قال أدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، إنّ عام 2025 كان عاماً مثقلاً بالأحزان والجراح والدماء والدموع، مؤكداً أن السودانيين فقدوا خلاله أعز ما يملكون من أصدقاء وأسر، في فراق لا يمكن الاعتياد عليه.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا العام خلّف ملايين النازحين الذين هُجّروا وشُرّدوا من مناطقهم إلى مناطق أخرى، في ظل ظروف إنسانية صعبة وبائسة.

وأشار أدم رجال إلى أن العام كان مليئاً بالحروب والمجاعة الممنهجة والأوبئة التي أودت بحياة أعداد كبيرة من الناس، مبيناً أن إقليم دارفور كان من أكثر المناطق تضرراً، حيث شهد انتشار وباء الكوليرا، مع تسجيل أكثر من 15 ألف حالة إصابة، ووفاة أكثر من 600 شخص نتيجة هذا الوباء.

وذكر، أنّ الوضع الصحي تفاقم مع ظهور أوبئة أخرى، من بينها حمى الضنك والحصبة، ولا سيما بين الأطفال.

وأكد، أن الحرب خلّفت أعداداً كبيرة من المصابين والضحايا، حيث تُقدَّر أعداد المصابين والوفيات بالآلاف.

وأشار إلى أن عدد النازحين في دارفور تجاوز سبعة ملايين نازح، موزعين على مناطق واسعة داخل الإقليم. 

أدم رجال اللاجئين السودانيين النازحين ظروف إنسانية

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

كريسماس بطابع فرعوني.. أطفال متحف شرم الشيخ يلونون شجرة اللوتس رمز البدايات الجديدة

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

