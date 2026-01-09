السودان .. الجيش يدمر 240 مركبة قتالية للمتمردين في دارفور وكردفان

أكدت القوات المسلحة السودانية إن وحداتها الجوية والبرية نفذت غاراتٍ مكثفةٍ على تمركزات ميليشيا الدعم السريع في "دارفور وكردفان وطرق تقرب من الجنوبِ الليبي، حيث بلغت خسائر مرتزقة آل دقلو تدمير أكثر من 240 مركبةٍ قتاليةٍ وهلاك المئات من المليشياتِ الإرهابيةِ التابعة لهم".

وقالت في بيان بحسب - وكالة الأنباء السودانية -"كما تم تدمير عدد من المسيراتِ الاستراتيجية والمخابئ ومحطات التشغيل بمطار نيالا ، كذلك تمكنت القواتُ على الأرض من طردِ مليشيا التمرد من مناطق واسعة في كردفان ودارفور".

وختمت : تواصل قواتكم المسلحة والقوات المساندة عملياتها لتدميرِ فلول وبقايا المليشيا الإرهابية في كلِ مناطق تواجدهم