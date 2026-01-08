مصر خط أحمر| وزير الخارجية: ندعم وحدة اليمن والسودان وفلسطين ونؤكد على حماية مصالحنا الوجودية

في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، تظل مصر دائمًا داعمة لوحدة وسيادة الدول العربية وحامية لمصالحها الوجودية.

أكد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ، خلال سلسلة تصريحات هامة في إطار متابعة التطورات الإقليمية والدولية، على موقف مصر الثابت تجاه الأمن القومي العربي والدولي.

وشدد على دعم بلاده الكامل لوحدة وسيادة اليمن، ورفض أي إجراءات تهدف إلى تقسيم السودان أو انهيار دولته، إلى جانب التأكيد على حقوق الفلسطينيين وإقامة دولة مستقلة.

كما أشار إلى الدور المصري الفاعل في ملفات الأمن والسلام الإقليمي، سواء عبر إدارة الهجرة غير الشرعية أو دعم استقرار غزة وقطاع الطاقة الإقليمي.

مصر خط أحمر..الدفاع عن مصالح مصر الوجودية

أكد د. بدر عبد العاطي أن مصر لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها الوجودية، مشيرًا إلى أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار الدول المجاورة ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تهدد الوحدة الوطنية لأي دولة عربية، مثل السودان.

وحدة اليمن والسودان

اليمن: دعم مصر الكامل لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، بما يعزز الأمن الإقليمي.

السودان: رفض أي محاولات لتقسيم السودان أو إنشاء كيانات موازية، مع التأكيد على الحفاظ على استقرار الدولة ووحدة أراضيها.

القضية الفلسطينية واستقرار غزة

لا حل مستدام في المنطقة دون حقوق الفلسطينيين وإقامة دولة مستقلة.

رفض أي إجراءات تهدف إلى تكريس الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية.

اتفاق مصري-أوروبي على الوحدة العضوية للأراضي الفلسطينية.

ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة لمراقبة وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح من الاتجاهين.

الإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة لتعزيز الاستقرار.

مواجهة الهجرة غير الشرعية

أشار د. بدر عبد العاطي إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية على رأس أولويات مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية إيجاد مسارات بديلة لتفعيل الهجرة النظامية لضمان إدارة الملف بشكل آمن ومنظم، بما يخدم الأمن الإقليمي واستقرار الحدود.

دعم التعاون الإقليمي والدولي

شدد الوزير على ضرورة البناء على الزخم الذي تحقق خلال القمة المصرية الأوروبية، مؤكدًا التزام مصر بدورها القيادي في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي سواء في مجالات الأمن، الهجرة، أو دعم مشاريع التنمية والطاقة.