وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي: “تقسيم قطاع غزة أمر مرفوض تماما أو أى تقسيم مصطنع بين الضفة الغربية وبين القطاع”.

وأضاف وزير الخارجية: “تناولت أخر مستجدات الأزمة السودانية وتداعياتها على دول الجوار التي تضرر ضررا بالغا من استمرار هذه الأزمة باعتبارها تمس الأمن القومي المصري.. وأكدت على الخطوط الحمراء التي اعلنتها مصر فيما يتعلق بالسودان والفرض الكامل لأى محاولات لتقسيمها والاعتراف بالحكومة الشرعية السودانية والتأكيد على أهمية والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية وأن مصر لن تقبل بتقسيم السوادان”.

وتابع: “ أستعرضت الجهود التي تبذلها مصر فى إطار الرباعية للعمل على وضع خريطة طريق يتم تنفيذها على أرض الواقع.. وأكدنا على أنه لا يمكن أن نساوي بين القوات المسلحة السودانية وأى ميلشيات أخري.. وأتفقنا على إدانة المذابح المروعة التي أرتكبت فى الفاشر.. ودعم مصر الكامل للجهود التي تستهدف التسوية السلمية بالأزمة فى أوكرانيا”.