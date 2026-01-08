وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، لضمان إدارة ملف الهجرة بكفاءة وحماية الأمن القومي والمجتمعي.

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية خلال تصريحات رسمية إلى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة استضافة اللاجئين الفارين من الأزمات في بلادهم، وأن الدولة تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين على تقديم الدعم اللازم وإدارة هذه الأعباء بشكل فعال.

كما شدد بدر عبد العاطي على أهمية إزالة أي معوقات أمام الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، مؤكّدًا أن هذا الإجراء يعزز التعاون التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ويدعم الاقتصاد الوطني، في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين.

وأضاف الوزير أن مصر تقدّر دعم الاتحاد الأوروبي في جهود استيعاب وإدارة أعباء الهجرة غير الشرعية، معتبرًا أن هذا التعاون يعكس المسؤولية المشتركة ويعزز الاستقرار والأمن الإقليمي.