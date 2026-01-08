قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، لضمان إدارة ملف الهجرة بكفاءة وحماية الأمن القومي والمجتمعي.

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية خلال تصريحات رسمية إلى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة استضافة اللاجئين الفارين من الأزمات في بلادهم، وأن الدولة تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين على تقديم الدعم اللازم وإدارة هذه الأعباء بشكل فعال.

كما شدد بدر عبد العاطي على أهمية إزالة أي معوقات أمام الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، مؤكّدًا أن هذا الإجراء يعزز التعاون التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ويدعم الاقتصاد الوطني، في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين.

وأضاف الوزير أن مصر تقدّر دعم الاتحاد الأوروبي في جهود استيعاب وإدارة أعباء الهجرة غير الشرعية، معتبرًا أن هذا التعاون يعكس المسؤولية المشتركة ويعزز الاستقرار والأمن الإقليمي.

