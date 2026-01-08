مصر تعلن دعمها الكامل لـ بوركينا فاسو في مواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار

جرى اتصال هاتفي، يوم الخميس ٨ يناير بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و كاراموكو تراوري وزير الشئون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج ببوركينا فاسو، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره البوركيني على تولي بلاده الرئاسة الدورية لتحالف دول الساحل، معربًا عن تطلع مصر لمواصلة دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التنسيق المتبادل إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والإقليمي اتساقاً مع عمق العلاقات التي تربط البلدين، والحرص على الارتقاء بها فى شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

شدد وزير الخارجية على أهمية توسيع حجم التبادل التجاري وتكثيف التواصل المباشر بين مجتمعات الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للاستثمار في مجالات الصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والتعدين، والتشييد والبناء، ومنوهاً بأهمية متابعة تنفيذ مخرجات منتديات الأعمال والزيارات الأخيرة لسيادته لمنطقة غرب أفريقيا بصحبة كبرى الشركات والمستثمرين والقطاع الخاص.

كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على دعم مصر الكامل لجهود بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب وإرساء الاستقرار والأمن، مبرزاً التعاون الأمني والعسكري وبرامج بناء القدرات التي تنفذها المؤسسات المصرية لصالح الكوادر الوطنية في بوركينافاسو، والبرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، مشيداً بالدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح والخطاب الديني وتعزيز الروابط الثقافية والدينية، لاسيما من خلال بعثة الأزهر الشريف والدورات التدريبية المُختلفة للأئمة والوّعاظ البوركينيين، بالإضافة إلى المنح الدراسية السنوية بجامعة الأزهر للطلاب البوركينيين.

واختتم الوزيران الاتصال بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية في بوركينا فاسو والقارة الإفريقية.