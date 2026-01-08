قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| تفاصيل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
سكودا أوكتافيا أوتوماتيك سعرها 750 ألف جنيه
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي
شلل مرورى على الطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى قها
تشكيل آرسنال ضد ليفربول المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي
مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يستغيث بالغرب لحماية الأقليات الكردية في سوريا
أخبار العالم

وزير خارجية الاحتلال : هجمات القوات السورية على الأقلية الكردية بحلب خطيرة ومقلقة

ساعر
ساعر
محمود نوفل

أعرب وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر عن قلقه البالغ إزاء الهجمات التي تنفذها القوات السورية ضد الأقلية الكردية في مدينة حلب .

وصف وزير خارجية الاحتلال في تصريحات له هجمات القوات السورية على الأقلية الكردية في مدينة حلب بالخطيرة.

وفي وقت لاحق ، قال مراسل القاهرة الإخبارية في دمشق، خليل هملو، إنّ عمليات الاستهداف من قبل قوات "قسد" على أحياء حلب الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية لا تزال مستمرة، وخاصة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيرًا إلى استمرار القصف واستخدام الرشاشات الثقيلة في المناطق القريبة من خطوط التماس بين الجيش السوري وقوات "قسد".

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق خطوط التماس، ووصلت هذه التعزيزات إلى حي بني زيد، حيث رُصدت دبابات تابعة للجيش تدخل إلى المنطقة، في تأكيد على الاستعداد لأي عملية محتملة تهدف إلى استعادة السيطرة على هذه الأحياء.

وأكد هملو أن محافظة حلب تشهد استنفارًا كبيرًا لتوفير الإيواء للنازحين الذين غادروا منازلهم في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، حيث فُتحت العديد من المساجد كمراكز إيواء مؤقتة، فيما توجه البعض إلى أقاربهم أو مدن وبلدات ريف حلب، بينما غادر آخرون المحافظة بالكامل، مشيرًا إلى أن الأعداد الكبيرة للنازحين تجاوزت قدرة المحافظة على الاستيعاب.

وأوضح هملو أن وزارة الدفاع السورية أعلنت عن قيام عناصر "قسد" بتفخيخ الطرق والمداخل المؤدية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إضافة إلى حفر أنفاق تمتد لمئات الأمتار وربما كيلومترات، مما قد يشير إلى استعداد "قسد" لأي مواجهة محتملة مع الجيش السوري.

