جهاز مستقبل مصر يوزع 40 ألف كرتونة مواد غذائية على المستحقين

أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عن توزيع 40 ألف كرتونة من المواد الغذائية الأساسية على الأسر المستحقة في مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الجهاز لتخفيف العبء المعيشي عن الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك ، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا،

وحرص جهاز مستقبل مصر، على ضمان التوزيعات لجميع الأسر المستحقة في القرى والمناطق النائية والحضرية، مع الالتزام بكافة معايير العدالة الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمن يحتاجه بالفعل، ويشمل محتوى الكراتين المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، الزيت، السكر، والطحين، إلى جانب بعض السلع المدعمة التي تسهم في تحسين جودة المعيشة للفئات المستفيدة.

تأتي هذه التوزيعات تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي ينفذها على مدار العام، والتي تهدف إلى دعم الأسر المستحقة وضمان وصول المساعدات إلى كل المحافظات، بما يعكس التزام الجهاز بمبادئ التنمية المستدامة والتوزيع العادل للموارد.

وتعكس هذه الجهود دور جهاز مستقبل مصر في تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق العدالة المجتمعية، كما تؤكد على التزامه المستمر بدعم الأسر المستحقة، لضمان تحسين ظروف المعيشة والمساهمة في بناء مجتمع أكثر استقرارًا ورفاهية لجميع المواطنين.