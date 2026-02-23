حصيلة اليوم الثاني لـ سند مواطن تتجاوز 300 مليون جنيه في ساعاته الأولى

شهد طرح «سند المواطن» إقبالاً ملحوظاً مع بداية اليوم الثاني من الطرح، حيث تجاوزت الحصيلة الإجمالية 300 مليون جنيه خلال الساعات الأولى من بدء العمل، ما يعكس ثقة المواطنين في هذا الطرح والإقبال المتزايد على الاستثمار فيه.

وأكدت مصادر مطلعة بالبريد المصرى أن وتيرة الإقبال في اليوم الثاني جاءت قوية منذ اللحظات الأولى لفتح باب الاكتتاب، استمراراً للزخم الذي شهده اليوم الأول، في ظل اهتمام واسع من مختلف فئات المواطنين.

ويأتي «سند المواطن» في إطار جهود تعزيز أدوات الادخار والاستثمار المتاحة للأفراد، وتوفير قنوات آمنة تتيح للمواطنين المشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن تستمر معدلات الإقبال المرتفعة خلال الأيام المقبلة، مع تزايد الوعي بأهمية الاستثمار في الأوعية الادخارية الرسمية.