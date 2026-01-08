وزير الخارجية السعودي يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأميركي وأعضاء في الكونغرس بواشنطن

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، مباحثات في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، شملت أيضاً اجتماعات مع قيادات في الكونغرس.



وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء "العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة"، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وحضر اللقاء سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.



كما عقد الأمير فيصل بن فرحان اجتماعات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي براين ماست، ونائب رئيس اللجنة جريجوري ميكس وعدد من أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة مسار العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.



والتقى وزير الخارجية السعودي كذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور جيم ريتش ونائبة رئيس اللجنة السناتور جين شاهين، في إطار الزيارة التي انطلقت الأربعاء لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الشراكة بين الرياض وواشنطن.