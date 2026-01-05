حزب المصريين: لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية السعودي يدشن خارطة طريق للتعامل مع المتغيرات الدولية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، موضحًا أن استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية السعودي هو تأكيد على أن التحالف المصري السعودي ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي العربي من المحيط إلى الخليج.

وأضاف “أبو العطا”، في بيان، أن حرص الرئيس السيسي على الترحيب بقرب انعقاد مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي هو رسالة ثقة للمستثمرين والأسواق بأن المحور الاقتصادي بين البلدين سينتقل لآفاق غير مسبوقة من التكامل والنمو المشترك، مشيرًا إلى أن التركيز على ملفات السودان، واليمن، والصومال، وغزة يؤكد أن مصر والسعودية هما رئة المنطقة التي تتنفس منها الحلول السلمية.

وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن تأكيد الجانبين على سيادة ووحدة أراضي دول مثل الصومال والسودان واليمن، ليس مجرد بيان دبلوماسي، بل هو حائط صد أمام محاولات التدخل الأجنبي وتقسيم الجغرافيا العربية، وهذا التطابق يقطع الطريق على أي قوى تسعى لاستغلال الأزمات الداخلية لتغيير خرائط المنطقة.

وأشار إلى أن تثمين الرئيس السيسي لجهود المملكة العربية السعودية في استضافة حوار شامل للمكونات الجنوبية اليمنية يعكس ثقة القاهرة في الدور القيادي السعودي لحلحلة الأزمة اليمنية، وهذا الدعم المصري يمنح التحركات السعودية ثقلًا إقليميًا إضافيًا يُمهد الطريق لتسوية سياسية شاملة تحقن الدماء وتحفظ هوية اليمن العربية، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي في توقيت شديد الحساسية، مما يشير إلى أن القاهرة والرياض تضعان خارطة طريق استباقية للتعامل مع أي متغيرات دولية قد تطرأ.

وأكد أن التشاور السياسي المُكثف بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان يضمن عدم وجود ثغرات في الموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية والعدوان على غزة، موضحًا أن هذا اللقاء يرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن مفاتيح الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر الأحمر تقع في القاهرة والرياضن وأن التنمية والرخاء اللذين أشاد بهما الرئيس السيسي في المملكة، يقابلهما حرص سعودي على استقرار وازدهار مصر، مما يخلق قطبًا إقليميًا قادرًا على فرض التوازن في موازين القوى العالمية.