المفوضية الأوروبية: أوروبا تقف بثبات مع كييف وتدعمها بالوسائل المالية والعسكرية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت إنه يجب تحقيق السلام مع روسيا وفق الشروط الأوكرانية.



وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،أن أوروبا تقف بثبات مع كييف وتدعمها بالوسائل المالية والعسكرية



وفي وقت سابق قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة التقت وفداً روسياً في جنيف وستلتقي وفداً صينياً لإجراء محادثات حول صياغة معاهدة محتملة متعددة الأطراف للحد من التسلح النووي.

ودعت الولايات المتحدة إلى معاهدة جديدة أوسع نطاقاً للحد من التسلح، تشمل الصين إلى جانب روسيا، بعد انتهاء صلاحية اتفاقية "ستارت الجديدة" التي تحد من نشر الصواريخ والرؤوس الحربية الأمريكية والروسية.

وكان سفير الصين لنزع السلاح، شين جيان، قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن بلاده لن تشارك في مفاوضات جديدة للحد من التسلح النووي مع موسكو وواشنطن في هذه المرحلة.

ولم يتضح ما إذا كانت محادثات الثلاثاء ستتضمن مفاوضات رسمية حسب رويترز.