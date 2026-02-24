أسيء فهم مواقفي.. إلهامي عجينة يكشف كواليس تصريحاته المثيرة للجدل

أكد إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب الأسبق، أن الجدل الذي أثير حول عدد من تصريحاته يعود إلى طبيعة آرائه التي كان يطرحها تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن البعض اعتبرها صادمة، بينما كان يراها طرحًا صريحًا للحقيقة دون تجميل.

وأضاف عضو مجلس النواب الأسبق، خلال حواره ببرنامج لازم يتشاف تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من بين القضايا التي تعرض بسببها لانتقادات واسعة مقترح كشوف العذرية وتحليل المخدرات لطلاب الجامعات.

ولفت إلى أن حديثه عن كشوف العذرية أخذ بشكل غير دقيق، موضحًا أنه جاء ردًا على سؤال صحفي بشأن ارتفاع معدلات الزواج العرفي بين طلاب الجامعات، حيث أكد أن الأمر في الأساس مسؤولية الأسرة، وعندما طلب منه تقديم مقترح للحد من الظاهرة طرح فكرة إجراء كشوف العذرية، مؤكدًا أنه لم يقصد التشكيك في أي فتاة، معتذرًا لكل من فهم التصريح بصورة مغايرة.

وأشار إلى أنه اقترح إجراء تحاليل مخدرات لطلاب الجامعات بهدف مواجهة ظاهرة التعاطي، مؤكدًا أن من يثبت تعاطيه سواء كان طالبًا أو طالبة يتم تحويله لتلقي العلاج في مصحات حكومية، دون فصله من الجامعة.

لديه ابنتين لم يجري لهم ختان

وتطرق إلى الجدل المتعلق بتصريحاته بشأن ختان الإناث، موضحًا أنه يرفض ختان الإناث بشكل قاطع، وأن اعتراضه كان على بعض جوانب القانون وليس على تجريم الفعل نفسه، لافتًا إلى أن لديه ابنتين لم يجر لهما ختان.

وأضاف أن القوانين تهدف إلى تمكين المتضرر من اللجوء إلى القضاء، متسائلًا عن آليات تطبيق القانون في الجرائم التي قد تقع داخل نطاق الأسرة.