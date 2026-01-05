الرئيس السيسي يبحث تطورات الأوضاع في الصومال واليمن مع وزير الخارجية السعودي

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن القاهرة تشهد حراكًا دبلوماسيًا لافتًا في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك مع وصول الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إلى القاهرة مساء أمس.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الزيارة تأتي في توقيت مهم، يعكس عمق التنسيق المشترك بين البلدين، ولا سيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها مناقشات تتعلق بالمجلس الأعلى للتنسيق المصري - السعودي.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل صباح اليوم وزير الخارجية السعودي بقصر الاتحادية، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إلى جانب بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية تصدرت جدول المباحثات، إلى جانب تطورات الأوضاع في الصومال واليمن، خاصة في ظل الزخم السياسي الذي يشهده الملف اليمني خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن اللقاء حضره من الجانب المصري وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، في تأكيد على أهمية الزيارة ومستوى التمثيل الرسمي الرفيع، كما تشهد القاهرة في الوقت نفسه اجتماعات ومباحثات موسعة بين وزيري خارجية مصر والسعودية، في إطار استمرار التنسيق والتشاور المشترك.