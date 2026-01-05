قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين..عيار 21 يقترب من 470 ريال
هل تصح الجماعة مع المأموم الذي يستكمل صلاته؟.. أمين الفتوى يجيب
تعادل سلبي وسيطرة مصرية مع إصابة محمد حمدي في الشوط الأول أمام بنين
خبير علاقات دولية: زيارة وزير الخارجية السعودي للقاهرة تعكس التنسيق المستمر لتطوير العلاقات الثنائية

محمود محسن

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن مصر والسعودية يشكلان جزءا هاما من مجموعة الاتصال الإسلامية التي تنسق مع الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن توقيت اللقاء المصري السعودي يعكس دورهم الهام في دعم الاستقرار الإقليمي.

وقال أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “اليوم”، أن زيارة وزير الخارجية السعودي للقاهرة تعكس التنسيق والتشاور المستمر لتطوير العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الإقليمية.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يعكس رؤية التنمية في كلا البلدين، بما يتوافق مع رؤية 2030 السعودية ورؤية 2030 المصرية، مؤكدا أن التعاون بين مصر والسعودية يشمل ملفات إقليمية متعددة، مثل تحقيق الاستقرار في السودان وليبيا واليمن، ودعم القضية الفلسطينية.

أحمد سيد أحمد مصر وزير الخارجية السعودي رؤية 2030 المصرية

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

نجل مادورو يحذر أمريكا: اعتقال الرئيس الفنزويلي يفتح باب الفوضى العالمية

المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة: واشنطن ستدير فنزويلا بعد مادورو

الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله وحماس في لبنان

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

