خبير علاقات دولية: زيارة وزير الخارجية السعودي للقاهرة تعكس التنسيق المستمر لتطوير العلاقات الثنائية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن مصر والسعودية يشكلان جزءا هاما من مجموعة الاتصال الإسلامية التي تنسق مع الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن توقيت اللقاء المصري السعودي يعكس دورهم الهام في دعم الاستقرار الإقليمي.

وقال أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “اليوم”، أن زيارة وزير الخارجية السعودي للقاهرة تعكس التنسيق والتشاور المستمر لتطوير العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الإقليمية.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يعكس رؤية التنمية في كلا البلدين، بما يتوافق مع رؤية 2030 السعودية ورؤية 2030 المصرية، مؤكدا أن التعاون بين مصر والسعودية يشمل ملفات إقليمية متعددة، مثل تحقيق الاستقرار في السودان وليبيا واليمن، ودعم القضية الفلسطينية.