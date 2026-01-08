وزير الخارجية: مصر تسعى لإزالة العقبات أمام الصادرات المصرية إلى أوروبا

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الحكومة المصرية تركز على إزالة أي معوقات أمام الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالح الطرفين ويدعم الاقتصاد الوطني.

تحمل مصر أعباء استضافة اللاجئين

وأضاف الوزير أن مصر تتحمل أعباء ضخمة نتيجة استضافة اللاجئين الفارين من الأزمات المتلاحقة في بلادهم، مؤكّدًا أن الدولة تعمل على إدارة هذه الأعباء بكفاءة بالتعاون مع شركائها الدوليين.

مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود تأتي على رأس أولويات مصر، مؤكّدًا أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف لضمان الأمن الإقليمي وحماية المواطنين.

دعم الاتحاد الأوروبي لمصر

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لدعم الاتحاد الأوروبي لها في جهود استيعاب وإدارة أعباء الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التزام الطرفين بمسؤوليات مشتركة ويعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.