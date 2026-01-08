قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
توك شو

وزير الخارجية: مصر تسعى لإزالة العقبات أمام الصادرات المصرية إلى أوروبا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الحكومة المصرية تركز على إزالة أي معوقات أمام الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالح الطرفين ويدعم الاقتصاد الوطني.

تحمل مصر أعباء استضافة اللاجئين

وأضاف الوزير أن مصر تتحمل أعباء ضخمة نتيجة استضافة اللاجئين الفارين من الأزمات المتلاحقة في بلادهم، مؤكّدًا أن الدولة تعمل على إدارة هذه الأعباء بكفاءة بالتعاون مع شركائها الدوليين.

مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود تأتي على رأس أولويات مصر، مؤكّدًا أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف لضمان الأمن الإقليمي وحماية المواطنين.

دعم الاتحاد الأوروبي لمصر

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لدعم الاتحاد الأوروبي لها في جهود استيعاب وإدارة أعباء الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التزام الطرفين بمسؤوليات مشتركة ويعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الصادرات المصرية

