اليوم .. حقوق الإنسان بالشيوخ تستقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية

تستقبل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي ، الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، خلال اجتماع موسع يُعقد بمقر المجلس

وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين السلطة التشريعية ووزارة الخارجية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مستجدات ملف حقوق الإنسان، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث أوجه التنسيق والتشبيك المشترك بين وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في عدد من الملفات ذات الصلة خاصة ما يتعلق بتعزيز الدور المصري في المحافل الدولية ،وأيضا التعامل مع القضايا والتقارير الحقوقية، ودعم الدبلوماسية البرلمانية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الدولة المصرية على ترسيخ مقاربة شاملة ومتوازنة لملف حقوق الإنسان، تقوم على احترام الحقوق والحريات، ومراعاة الخصوصية الوطنية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.