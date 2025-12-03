القصبي: بعض القوى تستغل حقوق الإنسان لأجندات خاصة

عقدت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي وبحضور ومشاركة هيئة مكتب اللجنة اللواء صلاح المعداوي وكيل اللجنة والدكتورة هبة شاروبين وكيل اللجنة وكافة أعضاء اللجنة.

وتناقش اللجنة خلال اول اجتماع لها وضع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة من عمر دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني من عمر مجلس الشيوخ.

وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي علي أهمية العمل النيابي ، مشيرا إلى أنها مسؤلية جسيمة وتنمي لكافة النواب من أعضاء اللجنة التوفيق والسداد ،مضيفا أن اللجنة تضم قامات وخبرات مميزة ونخبة من رموز الوطنية المصرية ورجال الدولة وهو ما يفتح باب الأمل والعمل بطموح لتحقيق الاهداف المرجوة من عمل اللجنة خاصة في ظل التحديات الكبيرة.

وقال القصبي أن اللجنة هي خط الدفاع الاول عن الدولية المصرية خاصة وأن هناك بعض القوي تعمل وفق أجندات خاصة بإسم حالة حقوق الإنسان وكذلك بعض الدول تستخدم حقوق الانسان كمخلب ، ولذلك علينا جميعا أن نوضح ونؤكد علي أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي هي دولة الحقوق والحريات بموجب القانون والدستور والاستراتجيات الوطنية لحقوق الانسان وهناك تقدم كبير جدا في هذا المجال لذلك يقع علي عاتق اللجنة مهام صعبة جدا للدفاع وبيان الحقائق.

وأكد القصبي أن خطة عمل اللجنة ستكون من ضمنها الاراء والمقترحات والمرئيات التي تنتج من الاعضاء انفسهم في مجال عمل اللجنة لذلك سنمنح الفرصة كاملة للاعضاء لعرض كافة الافكار والمقترحات والمرئيات وسنناقشها ومن خلالها سيكون جزء من خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول.