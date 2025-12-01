وكيل مجلس الشيوخ: دعم غير مسبوق للصناعة الوطنية.. وإيديكس يتحول إلى مظلة دولية للصناعات الدفاعية

أكد النائب اللواء أ.ح أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025» يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير قدراتها الدفاعية، مشيراً إلى أن المعرض بات منصة دولية بارزة لعرض المنتجات العسكرية المصرية أمام الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال وكيل أول مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له اليوم، إن "إيديكس 2025" يُعد الحدث الدفاعي المتخصص الوحيد على مستوى القارة الإفريقية، ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات التسليح البرية والبحرية والجوية، لافتاً إلى أن المعرض يأتي في إطار حرص القوات المسلحة على استضافة أكبر التجمعات الدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية على أرض مصر المحروسة.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن المعرض يمثل فرصة كبرى لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون مع دول العالم، مؤكداً أن دورة هذا العام ستكون الأكبر من حيث المشاركة الدولية وعدد الشركات والوفود، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في مكانة مصر المتنامية في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار النائب اللواء احمد العوضي، إلى أن النسخة الرابعة تشهد مشاركة نحو 500 شركة عارضة، إلى جانب توسّع غير مسبوق في الجناح المصري، بما يعكس التطور الملحوظ للصناعة العسكرية الوطنية وقدرتها على المنافسة. وأضاف أن المعرض أصبح منصة رائدة لدعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، بما يمنح مصر ثقلاً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً متزايداً.

وأكد العوضي، أن معرض إيديكس 2025، لا يقتصر على العروض والتعاقدات فحسب، بل يشمل أيضاً ندوات وورش عمل دولية تُسهم في إثراء الفكر العسكري والاستراتيجي، مشيراً إلى أن الحدث يشهد سنوياً توقيع اتفاقيات تعاون وعقود دفاعية تعزز القيمة المضافة للصناعات الوطنية، موضحاً أن العائد الاقتصادي غير المباشر للمعرض كبير، خاصة في دعم قطاع السياحة والخدمات، إلى جانب الزيارات التعليمية لطلاب الجامعات والمدارس التي تعزز الانتماء وتعرّف الأجيال الجديدة بحجم التطور في الصناعات الدفاعية المصرية.

واختتم وكيل أول مجلس الشيوخ، تصريحاته مؤكداً أن "إيديكس 2025"، بات رسالة واضحة بأن مصر ماضية في تعزيز قدراتها التصنيعية الدفاعية والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة، وبناء شراكات تقوم على نقل المعرفة والخبرة، بما يدعم الأمن القومي ويرسخ دور مصر كقوة إقليمية فاعلة في مجال الصناعات الدفاعية.