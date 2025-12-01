قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025

راجمة الصواريخ ردع 300
محمد إبراهيم

شاركت وزارة الإنتاج الحربي بعدد من المنتجات العسكرية الجديدة التي تُعرض لأول مرة داخل جناح الوزارة في النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025، والتي تعقد فعالياته في الفترة من 1 لـ 4 ديسمبر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

راجمة الصواريخ ردع 300

تأتي على رأس هذه المنتجات راجمة الصواريخ "ردع 300"، وهي راجمة صواريخ موجهة مجنزرة، متعددة الأعيرة، تقوم بإطلاق الأعيرة المختلفة، وتهاجم أهداف على مسافات حتى مدى 300 كم، وتعمل في الطرق الممهدة والغير ممهدة وتسير بسرعة 40 كم/ساعة.

سينا 806

كما قدمت وزارة الإنتاج الحربي مركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806" والتي تعمل مع تشكيلات المركبات المدرعة سينا 200، حيث تقوم بعمليات الإصلاح والنجدة اللازمة للتأمين الفني للمركبات ذات الجنزير سينا 200، حيث أن “سيناء 806" مزودة بونش رفع حمولة حتى 2 طن وونش سحب لنجدة المركبات العاطلة بقدرة 15 طن ويمكن مضاعفتها حتى 30 طن.

كما تم تزويد المركبة "سينا 806" بالمعدات والعدد اللازمة لعملية الإصلاح، وبها أماكن لحمل قطع الغيار اللازمة للإصلاح، كما تتمتع المركبة بنفس مستوى حماية المركبة المدرعة، وقد تم تصنيعها بأيادى مصرية 100%.

تجهيز مركبة خفيفة بالمدفع الثنائي 23 مم المضاد للطائرات

كما تم لأول مرة تم تجهيز مركبة خفيفة (4×4) بالمدفع الثنائي 23 مم المضاد للطائرات بعد تطويره بتقليل الارتداد، واستخدامه مع الأهداف الأرضية والجوية، وتحميله على عربة خفيفة، وهو مدفع ذو معدل نيران عالي، بمعدل رمي 1600 طلقة/الدقيقة لمدى أكثر من 2 كيلومتر على الهدف الأرضي وأكثر من 2.5 كيلو متر على الهدف الجوي، ويمكن استخدامه في الإطلاق الزوجي والفردي. 

تطوير إنتاج الصلب المدرع

إنجاز صناعي آخر جديد في المجال العسكري، وهو تطوير إنتاج الصلب المدرع الذي نجحت وزارة الإنتاج الحربي في تصنيعه وتطويره حتى سمك 30 مم بعدما كان 15 مم، وعرض حتى 240 سم بعدما كان حتى 150 سم، وجاري التطوير للوصول لسمك وعرض أكبر ، حيث يساهم توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع في تحقيق الإكتفاء الذاتي من منتج هام يدخل في إنتاج الدبابات والمدرعات القتالية، لتصبح مصر واحدة من ست دول فقط على مستوى العالم قادرة على إنتاج هذا المنتج الإستراتيجي.

تطوير راجمة الصواريخ "رعد 200"

كما تم تطوير راجمة الصواريخ "رعد 200" بتعديل نظام التحكم في القاذف ليكون هيدروليكيا بدلا من نظام التحكم الكهربي والذي تم عرضه خلال النسخة الثالثة من ايديكس في 2023، كما تم تدقيق نظام التنشين الخاص بالقاذف.

وفي الساحة الخلفية من جناح وزارة الإنتاج الحربي، شاركت الوزارة بالعديد من المدرعات والمركبات المختلفة مثل منظومة إدارة نيران القاذف الصاروخي BM21 والجرار ATS المطور الناقل للذخائر، والعربة القاذف 107 المحمل، والعربة تمساح 3، والقاذف الصاروخي "كونكرس" المحمل ولنشي ريب 850 و 1200.

منتجات وزارة الإنتاج الحربي
لنش سريع ريب 850
القاذف الصاروخي "كونكرس" المحمل
منظومة إدارة نيران القاذف الصاروخي BM21
الجرار ATS  المطور ناقل الذخائر
العربة تمساح 3
قاذف 107 مم المحمل
لنش سريع ريب طراز رفال 1200

ويشارك في معرض إيديكس 2025 نحو 500 شركة من كبرى الشركات العالمية في مجال التسليح والأمن، كما يضم المعرض أيضا  أجنحة دولية من 25 دولة.

يذكر أن معرض إيديكس 2025 يضم عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.

