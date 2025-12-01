قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء: الآثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة والتعرف على علومهم
ترامب: يجب أن تحافظ إسرائيل على حوار حقيقي مع سوريا
الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة تبدأ فى هذا التوقيت
متى تصبح زينة المرأة مخالفة شرعا؟.. أمين الإفتاء تحدد الضابط الشرعي
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز العاشر من رمضان يزيل إشغالات الأكشاك المخالِفة للمساحات المقررة بالزهور والقرنفل..صور

جهاز العاشر من رمضان
جهاز العاشر من رمضان
آية الجارحي

في إطار جهود جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان للحفاظ على النظام والمظهر الحضاري داخل الأحياء السكنية، قاد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة والمشرف على جهاز حدائق العاشر، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات المرتبطة بعدد من الأكشاك داخل الحي الأول “الزهور” والحي الثالث “القرنفل”، وذلك بمشاركة إدارات الإشغالات والتعديات، والأمن، والأحياء السكنية، والنظافة والتجميل، والحركة والمعدات، وبالتنسيق مع شرطة المرافق.

مدّ أنشطة وعرض بضائع خارج الحدود المسموح بها

واستهدفت الحملة الإشغالات المقامة أمام عدد من الأكشاك والتي تمثل تجاوزًا للمساحات القانونية المقررة لها، حيث قام بعض الشاغلين بمدّ أنشطة وعرض بضائع خارج الحدود المسموح بها، بما يتسبب في تعطيل حركة المشاة وتشويه المظهر العام، رغم التنبيه المسبق عليهم بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة.

وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات والتعديات أمام الأكشاك والتعامل مع أي امتدادات عشوائية أو استغلال غير قانوني للمساحات المحيطة، إلى جانب إزالة بعض المخازن العشوائية الصغيرة التي أُنشئت خلف الأكشاك بالمخالفة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات دورية للحفاظ على الانضباط داخل الأحياء السكنية، مشددًا على أن الالتزام بالمساحات المخصصة يضمن بيئة حضارية ويمنع ظهور أي صور من العشوائية داخل المدينة، بما يعكس الوجه الحضاري اللائق بالعاشر من رمضان.

جهاز تنمية مدينة العاشر مدينة العاشر من رمضان الإشغالات الأكشاك رفع جميع الإشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

دونجا

بعد عدم ضمه.. أول تعليق من دونجا على قائمة المنتخب الوطني

منتخب مصر

“من 1988 إلى 2025.. ماذا قدّم منتخب مصر في كأس العرب؟

منتخب قطر

شوط أول سلبي بين قطر وفلسطين في كأس العرب

بالصور

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان
ريفيان
ريفيان

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

فيديو

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

المزيد