حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بـ الشيخ زايد

تواصل إدارتي التنمية والأمن بجهاز مدينة الشيخ زايد تنفيذ الحملات الصباحية والمسائية لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات، إلى جانب التفتيش على رخص التشغيل داخل السناتر والمولات، ومراجعة موافقات مقابل الإشغال ومقابل الانتفاع بكافة أنحاء المدينة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات مروة حسين أمين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، وتحت إشراف أحمد مكي نائب رئيس الجهاز.

وشملت الحملات أحياء (الأول – الثالث – الحادي عشر – الثالث عشر – السادس عشر)، بالإضافة إلى منطقة المطاعم والكافيهات داخل كومباوند ديونز بالحي السادس، حيث تم مصادرة جميع الإشغالات وإيداعها مخازن الجهاز.

كما شملت الحملات التعامل مع الباعة الجائلين والنباشين، وأسفرت عن ضبط ومصادرة تروسيكلات الفرز، وتروسيكلات بيع الفاكهة والآيس كريم، وعربات الموز والبطاطا والذرة والإسبريسو التي كانت تفترش الطرق والمحاور الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، مما يشوه المظهر العام للمدينة.

كما تم التعامل مع بؤر الفرز داخل الأحياء، والتحفظ على عدد من “الجونيات” ومصادرتها بالكامل.

ونُفذت الحملات بمشاركة شرطة المرافق بقيادة الرائد/ عمرو علاء رئيس قسم شرطة المرافق.