ياسر عبدالحليم يجتمع بسكان زهرة أكتوبر لبحث وحل أبرز التحديات

عقد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، اجتماعًا مع ممثلي وسكان منطقة زهرة أكتوبر «ابني بيتك المنطقة السابعة سابقًا»، وذلك في إطار حرص الجهاز على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي والعمل على رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة داخل المنطقة.

شكاوى وملاحظات سكان زهرة أكتوبر

وخلال اللقاء، استمع رئيس الجهاز إلى شكاوى وملاحظات السكان حول عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها تشغيل الأسواق التجارية والوحدات الصحية التي لم تبدأ في تقديم خدماتها حتى الآن.

وأكد المهندس ياسر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء إجراءات طرح الأسواق والمحال التجارية، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المختصة بوزارة الصحة لتشغيل الوحدات الصحية في أسرع وقت.

كما طرح السكان ملاحظاتهم بشأن شبكات الطرق والإنارة والمرافق العامة، مشيدين بالجهود التي بُذلت خلال الفترات الماضية، مع طلب الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية بباقي مناطق المشروع.

وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تطبيق برامج زمنية مكثفة يتم متابعتها بشكل مباشر لضمان نهو الأعمال في أقصر مدة ممكنة.

وتناول الاجتماع أيضًا ملف النظافة ونقص وسائل المواصلات، حيث أكد المهندس ياسر أنه تم البدء بالفعل في طرح أعمال النظافة لجميع قطاعات المشروع و يتم حاليًا التنسيق لزيادة عدد السيارات وخطوط النقل لخدمة المنطقة بأكملها.

وأكد رئيس الجهاز استعداده التام للاستماع لأي مقترحات أو حلول من السادة المواطنين بشأن أي مشكلات أخرى تُعرض عليه.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التواصل الدوري بين جهاز المدينة وسكان المنطقة لحين الانتهاء من معالجة جميع الملفات، وأن الجهاز يرحّب دائمًا بالمواطنين لتحقيق بيئة سكنية مستقرة وآمنة، مؤكدًا أن راحة السكان هي الهدف الأول للجهاز.