مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
اقتصاد

ياسر عبدالحليم يجتمع بسكان زهرة أكتوبر لبحث وحل أبرز التحديات

آية الجارحي

عقد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، اجتماعًا مع ممثلي وسكان منطقة زهرة أكتوبر «ابني بيتك المنطقة السابعة سابقًا»، وذلك في إطار حرص الجهاز على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي والعمل على رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة داخل المنطقة.

شكاوى وملاحظات سكان زهرة أكتوبر

وخلال اللقاء، استمع رئيس الجهاز إلى شكاوى وملاحظات السكان حول عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها تشغيل الأسواق التجارية والوحدات الصحية التي لم تبدأ في تقديم خدماتها حتى الآن. 

وأكد المهندس ياسر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء إجراءات طرح الأسواق والمحال التجارية، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المختصة بوزارة الصحة لتشغيل الوحدات الصحية في أسرع وقت.

كما طرح السكان ملاحظاتهم بشأن شبكات الطرق والإنارة والمرافق العامة، مشيدين بالجهود التي بُذلت خلال الفترات الماضية، مع طلب الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية بباقي مناطق المشروع. 

وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تطبيق برامج زمنية مكثفة يتم متابعتها بشكل مباشر لضمان نهو الأعمال في أقصر مدة ممكنة.

وتناول الاجتماع أيضًا ملف النظافة ونقص وسائل المواصلات، حيث أكد المهندس ياسر أنه تم البدء بالفعل في طرح أعمال النظافة لجميع قطاعات المشروع و يتم حاليًا التنسيق لزيادة عدد السيارات وخطوط النقل لخدمة المنطقة بأكملها.

وأكد رئيس الجهاز استعداده التام للاستماع لأي مقترحات أو حلول من السادة المواطنين بشأن أي مشكلات أخرى تُعرض عليه.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التواصل الدوري بين جهاز المدينة وسكان المنطقة لحين الانتهاء من معالجة جميع الملفات، وأن الجهاز يرحّب دائمًا بالمواطنين لتحقيق بيئة سكنية مستقرة وآمنة، مؤكدًا أن راحة السكان هي الهدف الأول للجهاز.

المهندس ياسر عبدالحليم جهاز مدينة حدائق أكتوبر حدائق أكتوبر منطقة زهرة أكتوبر ابني بيتك المنطقة السابعة سابقًا

المزيد

