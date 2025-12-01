قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

شهد معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025 حضور مميز للمدفع المصري EGY K9A1، الذي يعد أحد أقوى نماذج المدفعية الذاتية الحركة التي تنتجها مصر بالتعاون مع شركة هانوا الكورية الجنوبية داخل منشآت الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025، والذي تعقد فعالياته في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد "صدى البلد" المعروضات والمنتجات التي تزين معرض إيديكس 2025، والتي كان أبرزها المدفع المصري EGY k9A1 والذي تصنعه مصر بالتعاون مع مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية وينتج بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى .

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

