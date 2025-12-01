حادث أم هروب.. اختفاء شقيقين بجنوب الأقصر يثير الجدل على السوشيال ميديا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
شمس يونس

شهدت قرية القرايا التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر حالة من القلق بعد اختفاء شقيقين في واقعتين متتاليتين أثارتا حالة واسعة من التساؤلات خاصة مع غياب أي تفاصيل مؤكدة حول أسباب تغيبهما. 
 

وتعود بداية الواقعة إلى اختفاء الشاب “صلاح ربيع ضاحي” منذ ثلاث سنوات عقب خروجه من منزله وعدم عودته مرة أخرى ورغم البلاغات التي قدمتها أسرته والبحث المستمر في عدة مناطق لم يظهر أي دليل يشير إلى مكانه حتى الآن مما أبقى القضية مفتوحة طوال السنوات الماضية


وفي تطور جديد اختفى شقيقه “ أحمد ربيع ضاحي” يوم 27 نوفمبر الماضي في ظروف غامضة مشابهة مما تسبب في زيادة القلق والحيرة داخل القرية. 

 وقال مصدر بالقرية ان “ أحمد” غادر منزله ولم يعد حتى الآن وأن اختفاءه جاء دون مقدمات ما جعل الأهالي يتعاملون مع الواقعة باعتبارها امتدادا للحادث الأول
 

ومن جانب هم ناشد أهالي قرية القرايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك كل من يمتلك أي معلومة أو لاحظ أي تفاصيل تتعلق بالشقيقين بالتواصل مع أسرتهم مؤكدين أن أي معلومة مهما كانت بسيطة قد تساعد في الوصول إلى خيط يمكن تتبعه ، كما دعوا إلى تكثيف مشاركة صور الشقيقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أملا في الوصول إلى معلومة قد تساهم في عودتهما
 

وتواصل الأسرة  جهودها فى البحث بالتنسيق مع أبناء القرية والجهات المختصة وسط دعوات متواصلة بأن يعود الشقيقان صلاح وأحمد إلى أسرتهما سالمين في أقرب وقت

