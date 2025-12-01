قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العد التنازلي بدأ.. متى نصوم أول أيام رمضان 2026؟
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط
هشام الحلبي: مصر تعزز استقلالها العسكري بتصنيع الذخائر والمسيرات محليا
النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلام
السجن مدى الحياة لملاكم مصري أمريكي أُدين بقتل ابنته في نيويورك
النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام
عمرو أديب: معرض إيديكس حاجة مشرفة لكل المصريين
ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفل مختلط؟.. أمين الإفتاء: مباح ولكن بشروط
بعد 8 مواسم من التألق… صلاح يواجه أصعب اختبار في ليفربول
الفنانة حياة الفهد تتعرض لوعكة صحية جديدة
محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أحمد سعيد

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن تفاصيل النسخة الجديدة من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، مؤكدًا أنها نسخة متجددة هذا العام وتتميز بمستوى عالمي من التنظيم والإعداد، حيث أصبحت حديث السوشيال ميديا وتريند عالمي.

وأضاف متحدث الأوقاف، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن المسابقة ليست مجرد حفظ للقرآن الكريم، بل تتضمن فهم معاني الآيات، وعلوم الإعراب، وأسباب النزول، والمقاصد والغايات من القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن الفروع متعددة لتشمل جميع فئات المتسابقين، منها فرع ذوي الهمم وفرع الأسرة القرآنية الذي يتقدم فيه أفراد الأسرة معًا، مما يعكس روح التعاون والارتباط بالقرآن.

جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأشار متحدث الأوقاف إلى أن عدد الدول المشاركة هذا العام 72 دولة، مع وصول 158 متسابقًا إلى مصر للمراحل النهائية، بينما تم إجراء التصفيات الأولية أونلاين لتيسير الأمور على المشاركين، مشيرًا إلى أن مجموع الجوائز تجاوز 13 مليون جنيه مصري، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة.

وأكد متحدث الأوقاف أن من أهم الجديد في النسخة الحالية إضافة فرع ثامن لقراءات القرآن، يشترط إجادة القراءات السبع الصغرى من طريق الشاطبية، بالإضافة إلى توسع الفروع الأخرى بما يعكس شمولية المسابقة على مستوى الفئات العمرية المختلفة والمجتمع المصري بكافة أفراده.

وسلط متحدث الأوقاف الضوء على روح الجمال في التلاوة، مشيرًا إلى أن المسابقة تعكس الاهتمام بالجانب الفني للقرآن الكريم واستخدام المقامات الموسيقية في خدمة إيصال المعاني، مؤكدًا أن هذا يعزز التقدير للجمال الروحاني المصري داخل وخارج الوطن.

الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم المسابقة العالمية للقرآن

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

الشفاء الذاتي

هل يمكن للجسم أن يعالج نفسه؟.. معلومات لا تعرفها عن عالم الشفاء الذاتي

كبدة اسكندراني

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بمذاق احترافي

الايدز

اختراع دواء جديد يقضي على مرض الإيدز

بالصور

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

