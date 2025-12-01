تكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة رئيسا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة، بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف.

يُذكر أن فضيلته من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد تدرج في عدد من المناصب الدعوية والإشرافية والقيادية داخل الوزارة، حيث عُيِّن مديرًا لإدارة المحمودية بمديرية أوقاف البحيرة في الفترة من 2018م إلى 2021م، ثم وكيلًا لمديرية أوقاف البحيرة من2021م وحتى 2024م، ثم مديرًا لمديرية أوقاف المنوفية منذ أكتوبر 2024 وحتى تاريخه.

كما أوفدته وزارة الأوقاف إلى مدينة لندن لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك عامي 2024 و2025م؛ تقديرًا لكفاءته العلمية والدعوية وتميزه في الأداء.

وتقدمت وزارة الأوقاف بخالص التهنئة لفضيلته، راجية له التوفيق والسداد في خدمة الدعوة والدين والوطن.

وزير الأوقاف يطلق اسم الشحات محمد أنور على المسابقة العالمية للقرآن الكريم بشعار «نور وكتاب مبين»

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أعلن خلال المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32، بمشاركة 158 مرشحًا من 72 دولة آسيوية وأفريقية وأوروبية، مشيرًا إلى أن التصفيات تمت بالكامل أون لاين.

وأوضح أن قيمة الجوائز هذا العام تبلغ 13 مليون جنيه موزعة على 8 فروع.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تتشرف بخدمة المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تشهد تنافسًا شريفًا بين متسابقين من مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن نسخة هذا العام تتميز بإضافة رافد جديد هو دولة التلاوة التي مضى عليها 3 أسابيع وحققت قبولًا جماهيريًا واسعًا وتجاوزت حدود مصر، وبدأت بشائرها تأتي من دول عديدة.

وأشار الأزهري إلى أن المسابقة تُقام هذا العام تحت شعار «نور وكتاب مبين»، وتمنح فرصة لمواهب الصغار من جميع الدول، وينضم إليهم نوابغ مصر، مؤكدًا أن هذا التكامل بشير توفيق، وأن الله منح وزارة الأوقاف شرف تولّي هذه المسابقة. ووجّه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة لهذه النسخة.

وأعرب الأزهري عن اعتزازه بالتراث المصري في التلاوة القرآنية، موضحًا أن النسخة الحالية تتزين بحمل اسم القارئ الكبير الشيخ الشحات محمد أنور، مع استضافة نجله ليكون قارئ افتتاح المسابقة.

كما عبّر عن سعادته بوجود الشيخ عبد الله عبد الموجود أحد مواهب دولة التلاوة، متوقعًا له مستقبلًا كبيرًا وأن يكون من أعلام قراء مصر.