قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادا لـ كأس الأمم الإفريقية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة رئيسا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد سعيد

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة، بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف.

يُذكر أن فضيلته من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد تدرج في عدد من المناصب الدعوية والإشرافية والقيادية داخل الوزارة، حيث عُيِّن مديرًا لإدارة المحمودية بمديرية أوقاف البحيرة في الفترة من 2018م إلى 2021م، ثم وكيلًا لمديرية أوقاف البحيرة من2021م وحتى 2024م، ثم مديرًا لمديرية أوقاف المنوفية منذ أكتوبر 2024 وحتى تاريخه.

كما أوفدته وزارة الأوقاف إلى مدينة لندن لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك عامي 2024 و2025م؛ تقديرًا لكفاءته العلمية والدعوية وتميزه في الأداء.

وتقدمت وزارة الأوقاف بخالص التهنئة لفضيلته، راجية له التوفيق والسداد في خدمة الدعوة والدين والوطن.

وزير الأوقاف يطلق اسم الشحات محمد أنور على المسابقة العالمية للقرآن الكريم بشعار «نور وكتاب مبين»

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أعلن خلال المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32، بمشاركة 158 مرشحًا من 72 دولة آسيوية وأفريقية وأوروبية، مشيرًا إلى أن التصفيات تمت بالكامل أون لاين.

وأوضح أن قيمة الجوائز هذا العام تبلغ 13 مليون جنيه موزعة على 8 فروع.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تتشرف بخدمة المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تشهد تنافسًا شريفًا بين متسابقين من مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن نسخة هذا العام تتميز بإضافة رافد جديد هو دولة التلاوة التي مضى عليها 3 أسابيع وحققت قبولًا جماهيريًا واسعًا وتجاوزت حدود مصر، وبدأت بشائرها تأتي من دول عديدة.

وأشار الأزهري إلى أن المسابقة تُقام هذا العام تحت شعار «نور وكتاب مبين»، وتمنح فرصة لمواهب الصغار من جميع الدول، وينضم إليهم نوابغ مصر، مؤكدًا أن هذا التكامل بشير توفيق، وأن الله منح وزارة الأوقاف شرف تولّي هذه المسابقة. ووجّه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة لهذه النسخة.

وأعرب الأزهري عن اعتزازه بالتراث المصري في التلاوة القرآنية، موضحًا أن النسخة الحالية تتزين بحمل اسم القارئ الكبير الشيخ الشحات محمد أنور، مع استضافة نجله ليكون قارئ افتتاح المسابقة.

كما عبّر عن سعادته بوجود الشيخ عبد الله عبد الموجود أحد مواهب دولة التلاوة، متوقعًا له مستقبلًا كبيرًا وأن يكون من أعلام قراء مصر.

الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف الشيخ محمد رجب عبده خليفة تكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة رئيسا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي الأول لكلية الألسن بعنوان "الابتكار والإبداع نحو اكتشاف وإدارة مواهب الشباب"

انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي الأول لكلية الألسن بالأقصر

رفع مخلفات

رفع 600 طن مخلفات بشارع عثمان محرم وحملات نظافة بالعروبة والنيل بالطالبية والوراق ومركز أبو النمرس

نائب محافظ الأقصر يبحث 34 طلبا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين

بحث شكاوى المواطنين في اليوم المفتوح مع مسئولي محافظة الأقصر

بالصور

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان
ريفيان
ريفيان

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

فيديو

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

المزيد