صورة أوقعت حسام حبيب في ورطة.. هل وقع في الفخ؟
وزير الداخلية الفرنسي يحذر: حظر الحجاب وصيام رمضان يسيء لمواطنينا المسلمين
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدة على نجل زوجها في الفيوم
قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان
سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop .. تحت المجهر
500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
البرهان يحدد شرطا واحدا لحل الأزمة السودانية.. تعرف عليه
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدفا عالميا لمنتخب سوريا أمام تونس
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد إيران خلال العام المقبل
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

القبض على 3 أصدقاء تشاجروا بسلاح أبيض في كفر الشيخ

المشاجرة
المشاجرة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجارى تبلغ لمركز شرطة البرلس بحدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين، وطرف ثان أحد الأشخاص جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات صداقة فيما بينهم تعدوا خلالها على بعضهم ، بالإضافة إلى قيام أحد أفراد الطرف الأول بالتلويح بسلاح أبيض كان بحوزته حال تواجدهم بدائرة المركز. 


وتم ضبط طرفى المشاجرة ، والأداة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى كفر الشيخ الأسلحة البيضاء مشاجرة

