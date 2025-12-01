القبض على 3 أصدقاء تشاجروا بسلاح أبيض في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجارى تبلغ لمركز شرطة البرلس بحدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين، وطرف ثان أحد الأشخاص جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات صداقة فيما بينهم تعدوا خلالها على بعضهم ، بالإضافة إلى قيام أحد أفراد الطرف الأول بالتلويح بسلاح أبيض كان بحوزته حال تواجدهم بدائرة المركز.



وتم ضبط طرفى المشاجرة ، والأداة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.