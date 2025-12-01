قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى تصبح زينة المرأة مخالفة شرعا؟.. أمين الإفتاء تحدد الضابط الشرعي
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تجارى دولى
تجارى دولى
أحمد عبد القوى

البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يبرم شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لتعزيز التحول الرقمي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

القاهرة – في إطار استراتيجيته المستمرة لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال، أعلن البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA، وهي منصة ذكية لإدارة العمليات المالية تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة شؤونها المالية بكفاءة وذكاء.

وقد أُقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للبنك التجاري الدولي بالقاهرة، بحضور قيادات البنك وشركة INVIA وعدد من مسؤولي قطاع الأعمال والتجزئة المصرفية، في خطوة تعكس التزام الجانبين بدعم بيئة الأعمال وتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام وشامل.

تعكس هذه الشراكة التزام البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر. وتهدف الشراكة إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والمالية التي تساعد الشركات على إدارة مواردها المالية بمرونة أكبر، وتعزيز قدراتها التنافسية في السوق.

تتيح منصة INVIA لأصحاب المشروعات إدارة عملياتهم المالية بسهولة من خلال نظام رقمي شامل يعتمد على تقنيات الأتمتة والتحليل الذكي، مما يوفّر وقت وجهد رواد الأعمال ويساعدهم على التركيز على تطوير أعمالهم. وتشمل المنصة أدوات لإدارة الحسابات الآلية، وتحليل الأداء المالي في الوقت الفعلي، وتخطيط التدفقات النقدية بطريقة مبتكرة تسهّل عملية اتخاذ القرار وتنمية الأعمال بثقة.

وقال الأستاذ ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة المصرفية والخدمات التجارية بالبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB:

“يمثل دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية CIB طويلة المدى لتعزيز التنمية الاقتصادية والشمول المالي. نحن نؤمن بدور هذا القطاع في دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل، ولذلك نستثمر في بناء منظومة متكاملة تدعمه من خلال الحلول المالية والشراكات الاستراتيجية. وتُعد شراكتنا مع INVIA خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتنا في تمكين الشركات من النمو والمنافسة في بيئة أعمال سريعة التطور.”

من جانبه، أكد الأستاذ هاني الديب، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات التجارية بالبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB:

“يحرص CIB على تمكين عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، التي تساعدهم على إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر واغتنام فرص النمو. التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل INVIA يعكس توجهنا نحو تقديم حلول عملية وذكية تواكب احتياجات السوق، وتساعد عملاءنا على التوسع بثقة في بيئة اقتصادية تتطور بسرعة.”

وقال يحيى عاشور، الشريك المؤسس لشركة INVIA:

“تمثل شراكتنا مع CIB خطوة استراتيجية نحو إعادة تعريف طريقة إدارة الشركات الصغيرة لأعمالها المالية في مصر. صممنا INVIA لتكون منصة ذكية وسهلة الاستخدام، تُمكّن رواد الأعمال من التحكم في عملياتهم المالية دون تعقيد، وتتيح لهم التركيز على تنمية مشروعاتهم. ومن خلال التعاون مع مؤسسة مصرفية رائدة بحجم وخبرة CIB، نستطيع الآن توسيع نطاق رؤيتنا لتصل إلى آلاف الشركات التي تبحث عن حلول مالية رقمية موثوقة وفعالة.”

وأضاف أحمد زينهم، الشريك المؤسس لشركة INVIA:

“نؤمن بأن الشركات الصغيرة لا تحتاج إلى فرق مالية معقدة أو أنظمة صعبة الاستخدام لفهم أرقامها. بالتعاون مع CIB، نقدم تجربة جديدة كليًا لإدارة المال من خلال الأتمتة الذكية التي تبسط العمليات اليومية وتمنح أصحاب الأعمال القدرة على التخطيط والنمو بثقة. هذه الشراكة تمثل بداية عصر جديد تصبح فيه الأتمتة المالية أداة أساسية لدفع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.”

تجارى دولى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

البكتيريا والميكروبات

تحمي من البكتيريا والفطريات ومرض السكر .. اكتشف العشبة المذهلة

بوريك الجبنة

زى المخابز.. طريقة عمل بوريك الجبنة

دراسة حديثة: غاز الضحك يمكن أن يخفف الاكتئاب الحاد بسرعة

دراسة حديثة: غاز الضحك يمكن أن يخفف الاكتئاب الحاد بسرعة

بالصور

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان
ريفيان
ريفيان

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

فيديو

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

المزيد